Negociación del convenio de hostelería de Baleares: Lo que en realidad importa, la mala imagen de Mallorca

El supuesto fracaso de la negociación del convenio de hostelería no quita el sueño a los hoteleros. Ni tampoco que haya cinco jornadas de huelga con fecha en el calendario de julio, la primera el día 10. Lo que de verdad irrita a los empresarios y les hace saltar es la lamentable imagen que está dando Mallorca con un Son Sant Joan que se cae a cachos. «Es un desastre de gestión. No sé a qué espera el sector para pedir la dimisión del director del aeropuerto y exigir al Govern una reunión inmediata con el ministro de Transportes. Eso sí es un punto crítico», advierte un directivo.

Es la imagen de Mallorca la que está en juego. Muy malograda esta semana por el derrumbe, sin heridos, afortunadamente, de parte del techo de la zona de recogida de equipajes. Los principales tabloides británicos y alemanes se hicieron eco del incidente y como todo lo que pasa en la isla de las vacaciones se hizo viral. A esto se suma la última manifestación contra la masificación y ahora el anuncio de «caos en las vacaciones» por la convocatoria de los paros en «hoteles, restaurantes y discotecas de Baleares». La mezcla de churras con merinas es lo que más inquieta entre los empresarios.

«Lo que nos hace daño es la imagen que se da en los mercados emisores», reconoce un hotelero, más que la incidencia que podría llegar a tener una huelga convocada a mediados de julio.

«No sé a qué espera el sector para pedir la dimisión del director del aeropuerto»

«Aguantar el chaparrón»

Este viernes ya hubo una reunión de urgencia de la junta de la Federación Empresarial Hotelera deMallorca (FEHM). «Hay preocupación porque una huelga nunca es bienvenida, pero confiamos en la parte negociadora y hay diez días para acercar posturas». Con Javier Vich liderando la negociación se destaca que se «está viendo la unión entre grandes y pequeños». A lo largo del día se fueron sumando llamadas de «apoyo total. Nadie quiere la huelga». Ahora bien, se observa que «no estamos ante una mera prórroga, sino un nuevo convenio, es una gran diferencia». Se persigue «su modernización». El último se negoció en 2018 y en medio ha ido ocurriendo prácticamente de todo, incluida una pandemia y la desafección de los trabajadores con el sector. Por ello «la parte empresarial ha puesto sobre la mesa el absentismo» . O «la flexibilización», es decir, que se pueda trabajar un sexto día a voluntad del trabajador. «Hay quien en los hoteles vacacionales prefiere trabajar más horas o días». Los hoteleros van a seguir con esa doble apuesta. «Vamos a aguantar el chaparrón».

También es cierto que hay escepticismo sobre el éxito que tendría la huelga si llega a producirse. «En Tenerife se la hicieron a Jorge Marichal [presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel)] y tuvo poco seguimiento».

«Entiendo que cuesta llegar a fin de mes pero hay muchas ausencias y poco flexibilidad»

Desde el norte de Mallorca también se advierte que «no estamos para mandar un mensaje de huelga a los mercados», ni tampoco para «mirar nada más el montante económico del convenio. Entiendo que cuesta llegar a fin de mes, pero hay muchas ausencias y poca flexibilidad para las empresas», considera una hotelera. La temporada va bien, «pero ya cuesta más y la oferta complementaria lo pasa mal». Por ello, se insiste en abordar más asuntos en esta negociación. «Teniendo en cuenta que la reducción de la jornada laboral puede suponer un coste de un 6,5 % la subida de un 17 % me parece una barbaridad», aduce. No obstante, no considera que haya «mucha crispación» en el ambiente. «Me preocupa más la imagen. Lo del aeropuerto es una vergüenza que se ha visto venir todo el invierno. La culpa es del Gobierno central», zanja.

Sin soluciones de los sindicatos

El golpe sobre la mesa de José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios de UGT y «toda su escenificación la tenía preparada. Es como un niño chico», opina otra empresaria muy crítica con el absentismo laboral y cómo perjudica al conjunto de las plantillas. «No puede ser que sea tan fácil reírse de nosotros, las bajas se dan por teléfono... Los sindicatos lo admiten, pero no aportan soluciones». Con un aire de pesimismo enumera el panorama: «Con la turismofobia, el aeropuerto como está, un mayo nefasto, el poco gasto en restauración... Los pequeños vamos a desaparecer, se está legislando para los grandes. Hay unanimidad de que no tenemos que ceder».

«Con la turismofobia, el aeropuerto como está, un mayo nefasto... Los pequeños vamos a desaparecer"

«Espero que la semana que viene haya un desbloqueo y se busque un término medio», desea otro hotelero crítico con una negociación colectiva que «solo se centra en la subida salarial».

«Es ochenta veces peor lo del aeropuerto que una huelga en un hotel con servicios mínimos», sostiene otro empresario que advierte que «a este ritmo vamos a terminar con un absentismo de hasta el 20 % como en Canarias».