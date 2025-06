Salud niega que se deriven ambulancias de transporte de pacientes para atender urgencias

El IB-Salut niega que se estén derivando las ambulancias del servicio programado (las que se utilizan para transportar pacientes en desplazamientos planificados) para cubrir servicios urgentes ante la falta de personal, tal y como ha asegurado el comité de empresa formado por USAE, FSTES, UGT y CCOO en un comunicado.

Fuentes del IB-Salut consultadas por este diario insisten en que las ambulancias programadas "no se utilizan nunca para atender emergencias ni situaciones vitales", ya que ni el vehículo ni el personal están preparados para ello. Estas unidades, apuntan, no están medicalizadas ni cuentan con personal sanitario a bordo, sino que son operadas por conductores con formación específica para el transporte no urgente, sin competencias asistenciales, según explican desde el organismo.

Subrayan que aunque el término 'ambulancia' se utiliza para ambos servicios, las ambulancias de urgencias y las programadas "no tienen nada que ver": las primeras están equipadas con soporte vital avanzado y son atendidas por técnicos sanitarios, mientras que las segundas simplemente trasladan a pacientes que no requieren asistencia en ruta, por lo que según aseguran, es "imposible" que una programada se utilice para un servicio urgente.

Sí puede ocurrir, matizan, que una ambulancia de transporte programado traslade a un paciente que ha acudido por su propio pie a un centro de salud y que necesite hacerse una prueba en el hospital, pero esto no sería una emergencia, recalcan estas mismas fuentes. Este tipo de traslados se da, por ejemplo, cuando el médico del centro de salud detecta que el paciente necesita una prueba que debe hacerse en el hospital.

Personal sanitario

En cuanto a la reclamación del comité de empresa sobre el reconocimiento como personal sanitario de los conductores de ambulancias no urgentes, desde el IB-Salut apuntan que se trata de una cuestión de categoría profesional. Según recuerdan, los profesionales sanitarios destinados en estas islas cobran pluses por ser consideradas zonas de difícil cobertura, pero ese complemento no se aplica al personal no sanitario.

Los conductores de ambulancias programadas, aseguran, no son técnicos sanitarios, sino personal con un título específico de conducción de ambulancias. No están formados para atender emergencias ni prestar cuidados sanitarios durante el trayecto, a diferencia de los técnicos de emergencias sanitarias que trabajan en las ambulancias de urgencias, quienes sí tienen formación sanitaria y asistencia protocolarizada, según explican desde el IB-Salut.