Las rebajas empiezan en Palma con mucha gente, pero con pocas ventas

Aunque ya hace días que en muchos comercios de Palma se colgó el cartel de rebajas, oficialmente la campaña de descuento de precios de esta temporada ha empezado esta mañana, pero lo ha hecho con cifras bajas de ventas. Esta mañana las calles comerciales de la ciudad, teniendo en cuenta que estamos en plena temporada, estaban repletas de gente, pero pocos de ellos habían realizado compras en las tiendas, a pesar del espectacular rebaja de precios que ofrecían en sus productos.

Hasta hace no mucho tiempo las rebajas empezaban al principio del mes de agosto. El mes anterior se vendía a los precios que se marcan al principio de temporada para ir rebajándolos a medida que se avanzaba hacia final del verano. Pero hace ya tiempo que se abandonó el mes de agosto y ahora las rebajas en Palma empiezan cada vez más pronto. Este año se ha acordado proponer esta rebaja de precios casi al principio de la temporada turística, es decir, a finales del mes de junio.

“La gente está muy confundida y ya no pasa como antes que se esperaba hasta el último momento para realizar las compras que se necesitaban. Ahora el cliente sabe que, o bien hay descuentos, o rebajas, durante muchos meses del año, por lo que las compras las hace de manera más escalonada”, señalaba una vendedora de la calle San Miguel de Palma, que decidió iniciar la campaña de descuento el pasado miércoles.

Quien en realidad marca el inicio de las rebajas son las grandes superficies. A los comercios pequeños no les queda más remedio que sumarse a esta campaña de rebaja de precios, ya que venden los mismos productos que algunas de las grandes superficies y no los pueden ofrecer más caros, ya que de lo contrario apenas venderían nada. Este año, según explicó una dependienta, se está notando que hay muchos turistas que entran en las tiendas, ven los productos y se marchan sin comprar. “Como hace mucha calor parece que buscan un lugar para refrescarse, porque la verdad es que no compran nada. Hasta parece que les molesta que les preguntes si quieren que les ayudes a buscar cualquier producto”, señalaba una vendedora. Su compañera aseguro que “hay que fijarse que por la calle pasean muchas personas, pero muy pocas llevan bolsas con compras, aunque sean de rebaja. Lo que sí compran los turistas es comida o bebida”.

Los comercios ofrecen productos con grandes descuentos / J.F.M.

Los comerciantes del centro de Palma se quejan de que el mes de junio ha sido regular en cuanto a las ventas, por lo que esperan que la situación se anime, aunque sea vendiendo productos rebajados. Se calcula que cada persona gastará alrededor de cien euros en productos de rebajas, pero desde luego esta mañana las ventas no llegaban, ni de lejos, a este porcentaje. Los pequeños empresarios también consideran que las rebajas empiezan demasiado pronto, porque al vender los productos a precios más reducidos, se limitan los beneficios.

El Corte Inglés ha iniciado esta mañana la campaña de rebajas de verano, con promociones en tienda, web y app. La campaña se mantendrá hasta el próximo día 31 de agosto. Así, desde la empresa se señaló que este año se ofrece una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. De hecho, desde esta mañana se pueden encontrar grandes descuentos en departamentos como moda, accesorios, deportes, zapatería, lencería y baño, hogar y joyería, entre otros. El porcentaje del descuento depende de la prenda o el objeto que se compre.

La campaña de descuentos ha empezado esta mañana en Palma / J.F.M.

Por otra parte,para evitar desagradables sorpresas a la hora de comprobar el saldo de la cuenta bancaria desde la asociación de consumidores Consulbal se recomienda que en el periodo de rebajas se actúe con moderación y que se compre lo que realmente se necesite. El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, indicó que las rebajas son un buen momento para adquirir artículos a un buen precio, pero “debemos utilizar el sentido común y comprar aquello que necesitemos y sobre todo que nos podamos permitir”. Desde esta asociación de consumidores se aconseja también que el cliente no se deje atrapar por los reclamos de grandes descuentos, ya que adquirir un artículo que en realidad no se necesita, por muy barato que cueste, al final es una mala compra.

Rodríguez recordó que durante estas campañas de rebajas lo único que debe cambiar en el producto es el precio, ya que el comerciante debe ofrecer la misma calidad de los artículos. “Los artículos de rebajas deben ser de esta temporada y llevar expuestos a la venta al menos un mes. El etiquetaje ha de mostrar el precio anterior y el precio rebajado, según establece la normativa europea”, se recuerda desde Consubal. Los artículos de rebajas no pueden mostrar solo el porcentaje de descuento, sin que deben indicar el precio final del producto.

Precisamente, aprovechando el inicio de la campaña de rebajas de esta temporada la asociación Pimeco, que representa a los pequeños comerciantes de Mallorca, ha lanzado una campaña de promoción, sobre todo encaminada hacia el cliente extranjero. La campaña se denomina “Mallorca`s shops love tourists” con la que se pretende dar la bienvenida a las rebajas y poner en valor el turismo y su apoyo al comercio local.

Los comerciantes están esperanzados de que esta temporada de descuentos el porcentaje de ventas sea elevado, sobre todo por la presencia de turistas, pero exigen cambios en el calendario de rebajas para garantizar la viabilidad de los negocios. Carolina Domingo, representante de Pimeco, señaló que las “rebajas debería empezar más tarde, ya que el pequeño comercio cuando empieza a vender los productos de temporada, ya lo hace con descuentos”, de tal manera que se reducen mucho los porcentajes de los beneficios y se compromete la sostenibilidad del sector. Por este motivo desde esta patronal se propone recuperar el calendario tradicional y empezar de nuevo el periodo de rebajas a partir de principios del mes de agosto, como se hacía hasta hace pocos años.