IU celebra el aplazamiento de la decisión de Més per Mallorca sobre la continuidad de Vicenç Vidal en el grupo de Sumar

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha valorado de forma “positiva” el aplazamiento de la decisión de Més per Mallorca sobre la permanencia de Vicenç Vidal en el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados. El movimiento, anunciado tras la asamblea celebrada ayer por la formación ecosoberanista, abre, según IU, “una ventana de oportunidad para reconstruir confianzas y reforzar los mecanismos de coordinación y participación dentro del grupo”.

En un comunicado emitido este viernes, Esquerra Unida ha recordado que ya en la reunión del pacto electoral Sumar Més, celebrada el pasado 25 de junio a petición suya, trasladaron su deseo de que el diputado Vicenç Vidal se mantuviera dentro del grupo parlamentario. No obstante, también expresaron su desacuerdo con “la manera en que se ha gestionado este proceso”, denunciando que se ha excluido a las demás formaciones de “una decisión colectiva que afecta a todo el espacio”.

La organización considera prioritario ahora centrarse en el trabajo conjunto para que el Congreso escuche las demandas de las islas: desde la mejora del sistema de financiación y las infraestructuras hasta la defensa de la lengua catalana y unos servicios públicos “dignos”. A estas reivindicaciones se suma la necesidad de combatir la corrupción y defender los derechos de la clase trabajadora, según ha subrayado EUIB.

EUIB y la dirección federal de Izquierda Unida comparten “buena parte de las demandas” de Més per Mallorca y han presentado ya “propuestas concretas” para mejorar el funcionamiento interno del grupo parlamentario. Entre las prioridades está garantizar un “mejor encaje de todas las fuerzas” que lo integran.

La tensión se desató días atrás cuando Vicenç Vidal, diputado de Sumar Més, anunció su intención de abandonar el grupo parlamentario y pasar al Grupo Mixto, una decisión que vinculó a la consulta interna convocada en Més per Mallorca. EUIB respondió con una petición de reunión urgente de las fuerzas de la coalición para reclamar una decisión colectiva y democrática. “El diputado representa a todos los votantes de Sumar Més, no solo a Més per Mallorca”, recordaron desde IU, insistiendo en que esta es una decisión que “afecta a todo el espacio político de la izquierda balear”.

La ejecutiva de Més decidirá los tiempos

La asamblea de Més per Mallorca celebrada ayer acordó aplazar la decisión sobre la permanencia o salida de Vicenç Vidal del grupo parlamentario de Sumar. Sin embargo, todavía no hay una fecha cerrada para una nueva votación interna, que dependerá de lo que decida la ejecutiva del partido. Según fuentes de la formación, todo apunta a que no se retomará el debate hasta después del verano.