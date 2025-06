El Govern "no contempla" la huelga en la hostelería de Baleares

"No contemplamos la posibilidad de que haya una huelga en la hostelería de Baleares". El Govern de Marga Prohens lanza un mensaje de tranquilidad a pesar de que los sindicatos hayan decidido convocar cinco jornadas de huelga durante el mes de julio en el sector de la hostelería, que se iniciarán el día 10, ante el fracaso en las negociaciones mantenidas con el sector empresarial. El Ejecutivo se ofrece a mediar entre las dos partes pero recalca que "no se sentará en la mesa a negociar".

Así lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, tras el Consell de Govern celebrado esta mañana. En este sentido, Costa lanza "un mensaje de tranquilidad" y afirma que el Ejecutivo "ya se ha puesto a disposición de las partes por si estiman oportuno la mediación del Govern para facilitar el acuerdo".

A pesar de que ya hay fechas para la huelga, convocada en plena temporada turística, el portavoz determina que "todavía hay margen para llegar a un acuerdo" entre sindicatos y sector empresarial. "No contemplamos la posibilidad de que haya una huelga en hostelería en Baleares", asegura de forma contundente Costa.

"No nos sentaremos en la mesa"

El Ejecutivo balear insiste en su disposición de mediar entre las dos partes pero recalca que "no se sentará " en la mesa de negociación. "Estamos jugando el papel de facilitador, no de interventor. No verán al Govern sentado en la mesa como hacían algunos", expresa Costa en una alusión velada al anterior conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

El también vicepresidente del Govern insiste en que "la situación no es de ruptura total" y que todavía "se puede reconducir" la negociación para llegar a un acuerdo. "Insisto en que no contemplamos la posibilidad de una huelga", determina Costa.