Un exconductor de los autocares que llevaban a los niños a la Fundación Aspace revela el “calvario” de los menores: “No podía seguir viendo eso. Pensé, o hago algo o me voy”

"No podía seguir viendo eso. Pensé, o hago algo o me voy". Con estas contundentes palabras, un exconductor de la empresa Moventis (anteriormente Autocares Emilio Seco) ha denunciado las malas condiciones del servicio de transporte escolar para los niños con necesidades especiales de la Fundación Aspace. Su testimonio, cargado de indignación, describe un panorama de vehículos sin aire acondicionado, averías constantes y una falta de atención por parte de la empresa, que, según él, "dejaba a los menores en situaciones de riesgo", una situación que provocó su renuncia "para no seguir siendo cómplice" de tal abandono.

Padres y madres de alumnos del centro de educación especial de la Fundación Aspace en Palma habían denunciado públicamente la semana pasada el "deficiente" servicio de transporte escolar tras un incidente ocurrido en plena Vía de Cintura. Según relataron, un autocar que llevaba a seis niños con movilidad reducida sufrió una avería en carretera. Durante este tiempo, los progenitores aseguraron que los niños estuvieron encerrados en el vehículo sin aire acondicionado y con un calor "sofocante", lo que provocó que una de las jóvenes, que padece parálisis cerebral y epilepsia, sufriera "hasta seis crisis". Además, criticaron la falta de información por parte de la empresa, ya que la Guardia Civil -según explicaron a este diario- no tenía constancia del incidente cuando uno de los padres se puso en contacto con ellos.

"Los autocares no funcionaban bien"

El exconductor, que ha preferido mantener su anonimato, ha corroborado estas denuncias y ha añadido detalles sobre el estado de la flota. "Me daban autocares que no funcionaban bien", sentencia, a la vez que muestra imágenes de uno de los vehículos cuya puerta debía ser atada con una cuerda para evitar que se abriera durante el trayecto. "Los niños me daban mucha pena, porque no saben decir que tenían calor, pero se les veía nerviosos", explica, lamentando que los menores con necesidades especiales no puedan expresar su malestar ante las altas temperaturas. Además, critica la actitud de la empresa, pues asegura que ante las quejas de los padres, les derivaban a la Conselleria de Educación y Universidadesalegando que "tú no eres mi cliente. A mí me paga la Conselleria, quéjate a ellos".

Puerta del autocar con la cuerda para impedir que se abra. / DM

El antiguo empleado de Moventis, que trabajó solo un mes y medio en la empresa, relata situaciones cómo algunas familias se enfadaban con él por la falta de aire acondicionado. "Pensaban que yo no quería ponerlo, pero yo también era uno de ellos, también sufría el calor", sostiene.

Además, subraya el desamparo de los niños: "Cuando sudan, la mayoría no saben coger la mano y quitárselo y me ha dolido mucho verles así". También cuestiona la seguridad de los vehículos al afirmar que algunos iban "con más de cuarenta grados, ardiendo" y que otros autocares pequeños no llevaban cinturón para el conductor, un hecho que explica, desde la empresa le dijeron que habían "salido así de fábrica".

Contrato finalizado el 20 de junio

Desde Moventis explican que el servicio con la Conselleria ha finalizado el pasado 20 de junio, coincidiendo con el fin del curso escolar y destacan que la empresa es la "única en la isla con vehículos adaptados para este servicio". En este sentido, detallan que la licitación, que data del curso 2021-2022, se ha prorrogado anualmente hasta este momento.

Si bien la empresa pide disculpas por el incidente y las quejas de las familias, asegura que "todos los autobuses cuentan con los mantenimientos y la ITV en regla". También afirman que, en el incidente de la autopista, se activó todo el protocolo, incluyendo la llamada a la Guardia Civil, contrariamente a lo que denunciaron los padres.

Conselleria quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias al asegurar que el servicio de transporte escolar para el próximo curso "está garantizado"

Por su parte, la Conselleria quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias al asegurar que el servicio de transporte escolar para el próximo curso "está garantizado", pero no señala si se volverá a encargar de ello Moventis, ya que, según la compañía, es la única de la isla con vehículos adaptados para ello. Lo que sí han confirmado es que el contrato actual ha terminado y que se deberá licitar y contratar de nuevo el servicio, por lo que aún se desconoce qué empresa lo dará.

Las familias afectadas exigen que se tomen medidas reales para garantizar un servicio "digno y seguro" para sus hijos, quienes, insisten, son alumnos con necesidades especiales y movilidad reducida que llevan -insisten- "desde hace años sufriendo problemas con el transporte".