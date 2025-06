Usuarios de perros guías en Mallorca celebran poder subir con ellos en la ambulancia: "Gracias a él no dependo de nadie más"

"Jackson me ayuda a subir los escalones, me busca el asiento, me avisa si hay un peligro. Gracias a él no dependo de nadie", cuenta el vicepresidente de la ONCE en Baleares, Ángel Urraca, mientras acaricia al labrador que lo acompaña a todas partes: "Somos una unidad. Cuando no está conmigo, siento que me falta una parte de mí". Como él, otros usuarios de perros guía celebran que, por fin, estos animales puedan subir con ellos en las ambulancias no urgentes del sistema sanitario público balear.

Hasta ahora, las ambulancias no contaban con medidas de seguridad para transportar perros guía, lo que obligaba a dejar al animal con un familiar — si lo había — o buscar alternativas. A partir de ahora, un nuevo sistema de anclaje adaptado garantiza que puedan viajar con sus dueños con las mismas condiciones de seguridad que el resto de ocupantes. Baleares es la tercera comunidad autónoma en incorporar esta medida.

Bernardo Arzayus

Para los usuarios es más que una cuestión logística. El deportista paralímpico Joan Munar ha estado esta mañana en la presentación de la iniciativa en la plaza de España en Palma: "Mi perro se llama Cayden y es mi compañero de vida. Vamos juntos a todas partes, es como una extensión de mi cuerpo. Cuando no lo tengo cerca, siento una sensación extraña, como de vacío", confiesa. "Nunca pensé que fuera a sentir algo así antes de tenerlo, pero es real, lo necesito conmigo", añade.

En las islas hay 15 perros guía vinculados a personas con discapacidad visual, pero el número de potenciales beneficiarios es mayor, ya que incluye todos los tipos de discapacidad reconocidos: auditiva, motora, trastornos del espectro autista o enfermedades como epilepsia y diabetes. Munar insiste: "No puedo dejar a mi perro guía con un desconocido ni en la calle si necesito entrar en una ambulancia. Este es un paso necesario para garantizar un derecho básico", ha afirmado. Ambos destacan que los hospitales de las islas han sido siempre espacios respetuosos con sus perros guía, pero recuerdan que hay muchos otros lugares donde aún encuentran trabas para acceder con ellos.

Para Ángel Urraca, lo importante es que esta medida contribuye a reforzar su independencia: "Incluso si estoy ingresado y no lo necesito como guía, su apoyo emocional es vital. Estamos juntos las 24 horas del día. Él y yo somos uno, por eso se nos considera unidad".

La presidenta de del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Alejandra Luque, ha recordado que estos animales son "auxiliares de movilidad que dan seguridad y autonomía" a sus usuarios, y ha puesto en valor que permiten un mayor grado de independencia, ya que los pacientes "no tienen siempre a alguien que les acompañe". En toda España, ha asegurado, hay cerca de 900 personas con discapacidad visual usuarias de perros guía, que podrán beneficiarse de esta medida si viajan a Baleares.