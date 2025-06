Los sindicatos deciden iniciar una huelga en la hostelería balear el próximo 10 de julio tras fracasar la negociación

Los sindicatos UGT y CCOO han decidido convocar cinco jornadas de huelga durante el mes de julio en el sector de la hostelería, que se iniciarán el día 10, ante el fracaso en las negociaciones mantenidas durante el día de hoy, que el sindicato achaca al inmovilismo mantenido por la parte empresarial. Esta protesta vincula a los 180.000 trabajadores de la planta de alojamiento, de la restauración y del ocio nocturno de las islas.

El secretario general de UGT-Servicios, José García Relucio, ha señalado que la intención inicial es que esos primeros días sean el 10 del próximo mes (jueves), el 18 y 19 de julio (viernes y sábado), a los que seguirían el 25 de ese mes (viernes), para cerrar esta fase de movilizaciones el 31 de julio (jueves).

Imagen de la primera protesta en relación al convenio / B. Ramón

Ruptura

García Relucio ha subrayado que el hecho de haberse levantado de la mesa para dar por concluida la reunión celebrada hoy se explica por considerar que no es posible negociar en esas condiciones, dado que mientras que UGT ha aceptado bajar un punto su última reclamación de subida salarial, pasando de un 17% a un 16% en tres años, los empresarios han mantenido inamovible la suya de un 11% durante ese periodo.

El representante de UGT, sindicato que dispone de mayoría absoluta en este sector, critica a la patronal debido a que mantiene su pretensión de eliminar el complemento que se perciben en caso de incapacidad temporal y de desregular la jornada, y a cambio solo se ha aceptado elevar a nueve meses al año el periodo de empleo garantizado de los fijos-discontinuos, pero con unas condiciones que harían muy difícil la aplicación de esta medida.

El presidente de la gestora de esa misma federación de CCOO, Héctor Gòmez, ha señalado que su coincidencia con la valoración de García Relucio es "total" y ha coincidido en acusar a los representantes empresariales de ese inmovilismo, al negarse a pasar de una mejora salarial del 11% en tres años y persistir en su pretensión de que los trabajadores del sector retrocedan en sus derechos. Incluso ha calificado de "tomadura de pelo" lo que ha sucedido durante la jornada de hoy.

La tensión ha llegado al punto de que el responsable de UGT ha dado un golpe sobre la mesa antes de optar por levantarse y dar por concluida la reunión.

La postura de las organizaciones es elaborar el preaviso de huelga que se presentará mañana, y José García Relucio y Héctor Gómez aseguran que no existe la intención de celebrar una nueva reunión negociadora si la patronal no eleva su oferta salarial hasta llegar al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las islas (TAMIB). Hay que tener en cuenta que este trámite es obligatorio como un último intento para que las partes acerquen posturas y pueda evitarse en conflicto laboral.

Postura empresarial

Por contra, desde la federación hotelera de Mallorca se ha lamentado que UGT se haya levantado de la mesa sin querer firmar la acta de la sesión, aunque CCOO sí lo ha hecho.

Desde esta organización empresarial se ha reiterado que no está dispuesta a elevar los salarios más allá del 11% en tres años si no hay cesiones sindicales en otras materias.

El presidente de patronal hotelera mallorquina, Javier Vich, ha calificado de fracaso de las partes negociadoras la convocatoria de huelga, y ha denunciado la postura sindical que se centra en la subida salarial y no tiene en cuenta todos los puntos que ha planteado la patronal. En su opinión, no se valoran suficientemente las propuestas empresariales, "cuando lo que ha motivado a la federación desde el inicio es una modernización imprescindible y una revisión íntegra del convenio y no ante una mera prórroga.