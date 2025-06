El guardia civil que investigó la macroestafa inmobiliaria: “El dinero de Lujo Casa acabó en casinos y fiestas”

“El dinero de Lujo Casa acabó en casinos y fiestas. No era para comprar material para las obras”. El instructor de la Guardia Civil que investigó la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016, ha subrayado que el principal acusado, Carlos García Roldán, ‘Charly’, sacó “un millón de euros aproximadamente” que se destinó a gastos personales.

“Carlos llevaba un alto tren de vida. A Michele Pilato le mandó 500.000 euros. El dinero para comprar material para obras no existe. No encontramos gastos para la construcción de viviendas”, ha recalcado esta tarde el testigo en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Palma.

“Fueron a la Relojería Alemana y compraron unos relojes. Gastaron el dinero en fiestas, joyas, compras… También enviaban dinero a familiares y amigos. Enviaban cantidades de dinero a Ecuador y a Colombia. Eran cantidades pequeñas en proporción a todo lo gastado. Creo que estos envíos fueron a finales de 2017, próximos a la fuga de Carlos a Colombia”, ha detallado el guardia civil.

“Creemos que Carlos escapa de España a finales de marzo de 2018. Primero, sacó un préstamo y lo repartió entre su expareja, Michele Pilato, otra mujer… Ellas indicaron que Carlos ordenaba y ellas cumplían”, ha agregado el investigador.

El instructor de la Guardia Civil ha situado a Carlos García Roldán y Michele Pilato como los cabecillas del entramado. “Mallorca Investment y la empresa Promociones Lujo Casa Baleares estaban asociados. El personal de Mallorca Investment recibía órdenes de Pilato y de Carlos. El alquiler de la oficina se pagaba con una empresa relacionada con Carlos García Roldán”, ha señalado.

“Hablaban de veinte años de experiencia en el sector y la empresa la crean en 2015. Crean la empresa con un patrimonio de 6.000 euros. No tenían capacidad financiera ninguna. Se comprobaron todas las promociones y se encontró una licencia solo. No había solares, pese a que estaban colgados los carteles de las promociones. Recabamos información en los ayuntamientos y no había absolutamente nada, no tenían licencia”, ha agregado el cabo de la Guardia Civil.

Pilato ‘se comió el marrón’

“Las víctimas iban a reclamar a Mallorca Investment. Michele Pilato se comió el marrón. Fue mucha gente a quejarse. Él les pedía que no denunciaran que todo se iba a arreglar. Pilato es conocedor de todo y partícipe de todo. Se dedicaba a la venta de viviendas de segunda mano”, ha confirmado el investigador.

Otro guardia civil ha ratificado que había relación entre las dos entidades y “también confusión” entre ambas. “El máximo responsable era Carlos García Roldán. Pilato también daba instrucciones”, ha puntualizado.

“Los terrenos no tenían licencia para urbanizar, ni derecho para poder construir”, ha manifestado el testigo.

Un tercer agente ha recordado el elevado nivel de vida que llevaban ‘Charly’ y Pilato: “Michele Pilato iba con un vehículo de alta gama, un Mercedes de 100.000 euros. Carlos se gastó 700.000 euros en el casino, le gustaba mucho ir al casino. Ambos tienen fotos colgadas que están en un local con champán”.

El macrojuicio por una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares prosigue la semana que viene con nuevos testigos en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Está previsto que la vista oral se prolongue hasta finales de septiembre. La fiscalía acusa a los sospechosos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.