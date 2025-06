Esto es lo que gana al mes una camarera haciendo la temporada en Mallorca

Una camarera argentina se ha hecho viral en redes sociales tras publicar un vídeo en el que responde a la pregunta que más le hacen sus seguidores: ¿cuánto gana trabajando en Mallorca durante la temporada de verano? Su testimonio ha generado miles de visualizaciones por la honestidad con la que describe su rutina diaria, el estrés del trabajo y las ventajas económicas del puesto.

“Estoy en uno de los sitios más lindos, al menos en mi opinión”, cuenta al inicio del vídeo. Su contrato va de abril a octubre y trabaja seis días a la semana en un restaurante. “Sí, seis. No alcanza un día libre. Sobre todo por el estrés del trabajo. Pero bueno, en la vida hay que trabajar”, afirma resignada, pero con humor.

Comida, alojamiento y propina: los factores clave

Uno de los aspectos que más destacan del testimonio es que le proporcionan alojamiento y comida, lo que le permite ahorrar casi todo su sueldo. “Me dan la comida del mediodía y de la noche. Una belleza porque odio cocinar”, dice entre risas. En cuanto al salario, explica que gana 1.800 euros más unos 500 euros en propinas al mes, una cantidad que, al no tener apenas gastos, le permite acumular ahorros con facilidad.

“La verdad es que no me gusta trabajar de camarera, pero me incentiva mucho la propina”, reconoce. Y es que hasta ahora había trabajado en tiendas o cafeterías en las que las propinas no eran habituales.

Un objetivo claro: ahorrar lo máximo posible

La camarera también confiesa que este será su último año en Europa, tras haber pasado dos años viajando y trabajando. “Este año me propuse ahorrar bastante porque tengo un proyecto en Argentina”, revela. Aunque en un primer momento dudó por la carga laboral, acabó aceptando el trabajo al ver que la propuesta era económicamente sólida: “Cuando me dijeron que solo tenía un día libre, dije que no. Pero después me puse a pensar que la propuesta era muy buena”.

Con su sinceridad y cercanía, el vídeo ha resonado especialmente entre jóvenes que también buscan oportunidades de temporada en Baleares. La historia se suma a otras publicaciones virales que muestran la otra cara del turismo en Mallorca: la de quienes trabajan intensamente para sacar adelante sus sueños.