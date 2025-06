El expárroco de Can Picafort acusado de abusos sexuales: “En quince años ningún niño se acercó a mí”

“En quince años ningún niño se acercó a mí. No reconozco los hechos, ninguno ha existido”. El expárroco de Can Picafort, Pere Barceló Rigo, se mostró así de rotundo ayer en el juicio en la Audiencia de Palma por presuntamente abusar de una menor a la que impartía catequesis entre los años 2007 y 2008 cuando contaba entre seis y siete años.

“Fui párroco de la iglesia la Assumpció de Maria y sí impartía catequesis allí. En 2007 y 2008, el diácono acogía a los niños en el patio y luego yo acudía a la reunión dentro de la iglesia. En la planta baja, de mil metros, los menores se sentaban en los primeros bancos. Allí, cantábamos, rezábamos una oración, leíamos un texto…”, recordó el exsacerdote, de 72 años, que ya fue condenado a seis años de prisión por otro caso de pederastia.

Pere Barceló, el primer cura de España expulsado de la Iglesia por un caso de abusos sexuales, declaró ayer en último lugar durante la vista oral y negó los cargos ante el tribunal de la Sección Primera. Horas antes, había escuchado cómo la víctima le incriminaba y le acusaba de tocamientos íntimos por debajo de su ropa interior tras sentarla en sus rodillas en el momento de pasar lista durante la catequesis.

“Allí no pasábamos lista, trabajábamos con los niños en la planta baja. Yo me sentaba en una mesa al descubierto en la cabecera de dos filas de 30 metros y los niños empezaban a trabajar los cuadernos de las actividades. Se ponían a trabajar todos”, aclaró el septuagenario.

“No se pasaba lista, es el gran invento del siglo. Al final, se controlaba con las actividades del cuaderno. El diácono siempre estaba conmigo. Don Miguel siempre estaba conmigo. Teníamos dos reuniones al mes juntos, con un grupo de 45 niños. No podíamos pasar lista con tantos niños”, insistió el acusado ante la Sala.

“Nunca la senté encima de mis piernas. No la recuerdo a ella, no conozco a su madre. Nunca he tenido problemas con ella. No le hice ningún tocamiento”, descartó el expárroco.

“Ningún niño se acercaba. Le preguntaban al diácono. A final de curso, se revisaban los cuadernos y las actividades. En quince años ningún niño se acercó a mí”, reiteró el antiguo sacerdote. “Miguel no falló un solo día. El diácono apuntaba a los niños. Alguna vez yo les ayudaba a completar las actividades, pero con los padres y los niños. Solo controlábamos el cuaderno, no se pasaba lista”, relató Barceló.

“Desde mi denuncia en 1998, archivada en1999, ningún niño ni niña se ha sentado encima de mí. He cumplido seis años de cárcel. Yo acepté el acompañamiento del diácono, el obispo Teodor Úbeda así me lo hizo saber. Desde 2016 a 2022 estuve en la cárcel de Segovia. En la denuncia del 98 que archivaron era de una menor que acudía a catequesis”, recordó el excura.

Piden diez años de cárcel

La fiscal mantuvo ayer su petición de condena de diez años de prisión para él y una indemnización de 40.000 euros por daño moral al considerarle autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal. Según su versión, la declaración de la joven perjudicada fue “verosímil, persistente, objetiva y corroborada por elementos periféricos”.

Por su parte, los abogados defensores Jacobo Planas y Miquel Moragues solicitaron la libre absolución de Barceló y de forma alternativa plantearon un delito de abuso sexual simple por tocamientos superficiales, sin acceso carnal, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Por este hecho, interesaron una pena de multa y 2.000 euros de indemnización.

El letrado Miquel Arbona, en representación del Obispado de Mallorca, analizó las especiales circunstancias personales de la víctima y alegó que no estaba justificada la indemnización de 40.000 euros.

Antes de quedar visto para sentencia el caso, el exsacerdote aprovechó el turno de la última palabra: “Creo que he dicho lo más importante. Estoy contento de haberlo podido decir, satisfecho y contento de poderlo contar. En el centro penitenciario estaba desconectado”.

El legal representante de la Diócesis de Palma, que figura como posible responsable civil subsidiario en la causa, manifestó que Barceló fue párroco de Can Picafort desde 1996 hasta que se le pusieron unas medidas cautelares en 2011 “por unas denuncias de abusos de menores”. Según su versión, la de este procedimiento no se corresponde con ninguna de esas denuncias anteriores. El Obispado ayer aportó en el juicio la investigación llevada a cabo por la Iglesia que culminó con una condena canónica, que supuso la expulsión de Pere Barceló del sacerdocio.

La madre de la perjudicada explicó que tuvo conocimiento de los hechos por el instituto de su hija. “Ella contó lo que había pasado. Hablé con su tutora. Ella fue a la primera que se lo contó. Me dijo que había sufrido abusos por parte del párroco de Can Picafort. Lo único que me contó que en el bosque de la iglesia que la tocó a ella y que le decía que ella le tocara a él. Mi hija me culpa de todo lo que le ha pasado. Antes teníamos buena relación. A raíz de esto, todo cambió. Ella no quería que pusiera la denuncia porque no quería que la gente lo supiera”, indicó la progenitora.

“Desde los seis años y medio hacía la catequesis y la comunión la hizo con nueve años. La niña lo contó cuando supo lo que era lo que le habían hecho. Ella era muy niña. Ningún niño sabe lo que es eso. Es que no te imaginas que a tu hija le ha pasado esto”, reconoció la testigo.

El orientador del instituto confirmó que la adolescente le relató dos episodios de abusos sexuales por parte de dos personas, uno de ellos, el párroco de Can Picafort. “Estaba muy angustiada, muy afectada y alterada”, subrayó. La tutora de la víctima remarcó que ella “era muy callada en clase, con semblante serio y triste, apoyaba la cabeza sobre la mesa”. Un día, a solas, le explicó qué le ocurría. “Se echó a llorar, no tenía consuelo, se abrazó a mí, me dijo que el párroco de Can Picafort había abusado de ella”, rememoró emocionada la docente. “Ella tenía mucha vergüenza”, añadió.

Una testigo perito ratificó que la niña estaba “muy deprimida, muy triste”. Según su versión, “con un estado depresivo no es habitual la invención, sino la ocultación” de información. Otra técnica, que declaró como perito, manifestó que su testimonio era “válido y creíble”. Sin embargo, un médico, aportado por la defensa, discrepó de los informes de los especialistas, pese a no haber podido explorar a la afectada.