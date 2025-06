La expareja del cabecilla de la estafa inmobiliaria de Lujo Casa: “Carlos llevaba una vida de lujo”

“Carlos llevaba una vida de lujo”. La expareja del cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’, ha confesado hoy en el juicio en la Audiencia de Palma que su excompañero llevaba un elevado tren de vida.

La mujer y su prima, ambas encausadas en el macrocausa por uno de los mayores fraudes inmobiliarios de Baleares, han admitido los cargos esta mañana ante el tribunal de la Sección Segunda. Las dos sospechosas han aceptado sendas penas de nueve meses de prisión y una multa por un delito de blanqueo de capitales.

Ambas han alcanzado un acuerdo con el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, quien inicialmente pedía para ellas sendas condenas de tres años de cárcel y hoy ha rebajado su solicitud al retirarles el delito de grupo criminal y apreciarles la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

En cambio, el presunto cerebro de la trama, ‘Charly’, que se enfrenta a 16 años y medio de prisión, no ha querido conformarse finalmente con ocho años de cárcel que le ofrecía el ministerio público y ha decidido ir a juicio, junto con otros cinco encausados. La fiscalía les acusa de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales por un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016.

Los acusados de la trama de Lujo Casa, hoy en la primera sesión del juicio en la Audiencia. / B. Ramon

La expareja de Carlos García Roldán y su prima han reconocido durante el primer día de juicio que realizaron transferencias de dinero a Colombia y Ecuador por instrucciones de ‘Charly’.

La excompañera sentimental del principal acusado ha detallado que fue dada de alta en la empresa Promociones Lujo Casa Baleares, “pero no iba todos los días, cobraba un salario y tenía una tarjeta”. Según su versión, Carlos le hacía transferencias y pagos en efectivo.

Transferencias fraccionadas

“Me pidió que hiciera transferencias a Colombia, no me dijo el motivo. Yo tenía una relación con él en esas fechas, hacía lo que él me decía. Hice varias transferencias fraccionadas a Colombia, para que no se notara mucho”, ha admitido ante la Sala.

“No me decía de dónde salía el dinero, sabía que él tenía una empresa, luego empecé a sospechar por lo que se hablaba y lo que decían los periódicos. No vi que se hicieran obras”, ha añadido la acusada.

Su prima también fue dada de alta como trabajadora en Promociones Lujo Casa Baleares. “Trabajé en Palma, creo que fue un mes, más o menos. Carlos García Roldán me hacía transferencias de dinero. Yo hice transferencias a Ecuador y Colombia, por instrucciones suyas. Me mandó dinero para que yo empezara un negocio de peluquería en Tarragona”, ha confesado la mujer ante el tribunal.

“No me decía de dónde procedía el dinero. Me decía que mandara allí el dinero por un tema personal. No me dijo que se iba a fugar a Colombia”, ha aclarado la encausada.

El fraude inmobiliario que juzga la Audiencia de Palma desde hoy se gestó a partir de diciembre de 2015, según la acusación. García Roldán creó la empresa Promociones Lujo Casa Baleares junto a otros cuatro sospechosos. La entidad alquiló una oficina en la calle Cardenal Rossell de Palma, donde empezó a ofrecer viviendas sobre plano. Michele Pilato se unió poco después al proyecto, aportando el nombre comercial de Mallorca Investment.

Los acusados lograron captar a más de 240 clientes que pretendían comprar sus futuras casas y que desembolsaron más de 3,3 millones de euros por contratos de reserva y opciones de compra. Bajo la apariencia de ser expertos promotores solventes, publicitaron hasta 32 promociones inmobiliarias en Palma, Llucmajor, Marratxí, Calvià, Port d’Andratx, Algaida y Palmanyola. Algunos solares ni siquiera eran de su propiedad.