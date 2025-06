Enfermeras y fisioterapeutas de Baleares se plantan por el recorte de su sueldo: "De mi extra, ni un euro"

'Mi extra no se toca' o 'Es mi sueldo, es mi derecho'. Con estas proclamas, decenas de enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado este miércoles por la mañana a las puertas de hospitales públicos de Mallorca, Menorca e Ibiza para protestar por una situación que, aseguran, arrastran desde hace tres lustros: el recorte de sus pagas extraordinarias.

La movilización, convocada por el sindicato SATSE, ha tenido lugar en el Hospital Son Llàtzer, Can Misses y Mateu Orfila, coincidiendo con el cobro de la paga extra de verano. "Llevamos 15 años perdiendo dinero", han recordado los convocantes. Según sus cálculos, un profesional que haya trabajado durante todo este tiempo ha dejado de ingresar cerca de 11.000 euros por este concepto.

Zapatero, Rajoy y Sánchez, responsables

La medida se remonta a 2010, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un recorte generalizado en el sector público que afectó también al complemento extra de enfermeras y fisioterapeutas. Desde entonces, explican desde SATSE, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han revertido la situación, a pesar de la recuperación económica. Por ello, han señalado directamente a los tres presidentes como "responsables" del mantenimiento del recorte, bautizándolos como los "comepagas".

La situación, denuncian, supone una "clara desventaja" respecto a los trabajadores del sector privado, que sí perciben íntegramente las pagas extraordinarias. SATSE también ha remarcado que, mientras el coste de la vida no deja de aumentar (con una pérdida de poder adquisitivo estimada en torno al 20% para este colectivo)— y los escándalos por corrupción, sobresueldos o gastos injustificados siguen saliendo a la luz, aseguran que mantener este recorte resulta "aún más indignante".

"No más excusas"

"Hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga extra íntegra en su vida laboral", lamentan. Y advierten: "No vamos a aceptar más excusas. No vamos a permitir que se sigan haciendo fotos con nosotras para vender lo buena que es la sanidad y después menosprecien nuestro trabajo".

Además, recuerdan que el recorte vulnera varias leyes, entre ellas el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que fijan que el sueldo base y los trienios deben abonarse también en las pagas extraordinarias, como ocurre en la mensualidad ordinaria.

La protesta en los hospitales de las islas forma parte de una campaña más amplia del sindicato a nivel estatal bajo el lema 'De nuestra extra, que no se coman ni un euro', que incluye concentraciones, material informativo y reuniones con responsables públicos para reclamar .