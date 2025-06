Baleares se asegura el suministro de una innovadora terapia contra el cáncer para pacientes sin alternativas

Un paso más en la consolidación de las terapias avanzadas contra el cáncer en Baleares. A partir de ahora, los pacientes con ciertos tipos de linfoma que no responden a quimioterapia ni radioterapia tendrán garantizado el acceso a la terapia CAR-T, un tratamiento personalizado que utiliza las propias defensas del paciente para atacar las células tumorales. El Consell de Govern lo aprobará este viernes con la contratación regular del medicamento Yescarta, suministrado en exclusiva por el laboratorio Gilead Sciences, por un valor de casi cinco millones de euros.

Hasta ahora, cada dosis se adquiría de forma individual cuando un paciente lo necesitaba. A partir de ahora, con este nuevo contrato marco, se podrá planificar el suministro según la demanda, lo que agiliza la respuesta y garantiza que ningún caso se quede sin tratar. La conselleria de Salud estima que entre 15 y 22 pacientes podrán beneficiarse de este tratamiento cada año en Baleares.

La terapia CAR-T no es nueva en las islas. Se empezó a administrar en Son Espases en 2023, centro de referencia autonómico para estas terapias celulares. Desde entonces, han sido tratadas 16 personas en el hospital de referencia, ocho de ellas en segunda línea y otras siete en fases más avanzadas de la enfermedad. Este tipo de medicamentos solo se utiliza en casos muy específicos, cuando el cáncer no remite con ningún otro tratamiento y los pacientes no tienen otra opción terapéutica. Ahora, se formalizará la compra a través de este contrato de suministro regular. Además, se hará a través de una fórmula de pago por resultados: se abona el 50% del coste al inicio y el resto solo si el paciente mantiene la respuesta al tratamiento pasados 18 meses.

¿Qué es la terapia CAR-T?

Este tipo de tratamiento es considerado uno de los mayores avances en inmunoterapia de los últimos años. Consiste en extraer los linfocitos del propio paciente, modificarlos genéticamente en el laboratorio para que aprendan a identificar y atacar las células cancerosas, y volver a introducirlos en su organismo. Al tratarse de células del propio paciente, los efectos secundarios son mucho menores que los de la quimioterapia y, además, permite atacar el tumor de forma muy precisa.

En Baleares, este tratamiento está indicado para pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) o linfoma B primario mediastínico de células grandes (LBPM), que no han respondido a dos o más líneas de tratamiento. También puede utilizarse en leucemias agudas linfoblásticas refractarias, aunque por el momento los casos son muy escasos.

Una terapia que alarga la vida

Los estudios que avalan la aprobación de este medicamento han demostrado una tasa de supervivencia del 55% a los cuatro años en pacientes tratados en segunda línea, según afirman desde la Conselleria. En tercera línea o posteriores, el 43% de los pacientes seguían vivos a los cinco años. Así, uno de cada dos logra superar el umbral de los cuatro años de vida tras haber agotado el resto de tratamientos.

Desde la conselleria de Salud subrayan que estos datos son especialmente relevantes teniendo en cuenta que se trata de pacientes en fases muy avanzadas y sin otra opción terapéutica. Con esta terapia, personas que estaban abocadas a un pronóstico terminal han podido prolongar su esperanza de vida de forma significativa.