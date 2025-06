La víctima del expárroco de Can Picafort: “Me sentó en las rodillas, me metió la mano por debajo de la camiseta y luego por debajo de los pantalones”

“El día que me tocó pasar lista, me sentó en las rodillas, me metió la mano por debajo de la camiseta y luego por debajo de los pantalones, por debajo de la ropa interior. Tocaba arriba y abajo varias veces e introdujo un dedo”. La joven víctima del expárroco de Can Picafort, Pere Barceló Rigo, ha sido muy clara hoy al relatar los abusos sexuales que sufrió durante la catequesis entre los años 2007 y 2008.

“Esto ocurrió en la sala de la iglesia de Can Picafort, donde se pasaba lista. Había una mesa y nos ponían a un lado los niños y a otro, las niñas. Él estaba sentado en una silla, había una mesa cubierta, no se veía nada delante, los niños no podían ver nada. No recuerdo si los niños estaban sentados en un banco o en sillas. Él era el único adulto durante la catequesis”, ha recordado la denunciante durante el juicio en la Audiencia de Palma.

“Yo entonces tenía siete u ocho años. Ocurrió durante el tiempo de pasar lista, lo que se tarda en decir los nombres”, ha detallado la joven, que ha roto a llorar y se ha mostrado muy afectada. El tribunal de la Sección Primera ha hecho un receso de cinco minutos para que se pudiera recuperar.

“Yo conté los hechos por primera vez al psicólogo del instituto. Me hacía ir hablar con él. Me preguntó si había sufrido algún abuso. Luego, se lo conté. Yo entonces tenía 16 años. Desde los seis años no se lo expliqué a nadie porque no tenía la confianza con nadie para contar lo ocurrido”, ha admitido la joven.

“He tenido pesadillas siempre. A raíz de lo ocurrido, confiaba menos en las personas, sobre todo en los adultos. No he tenido otros problemas con el acusado desde que acabó la catequesis”, ha señalado en su declaración a través de videoconferencia desde otra sala judicial.

“Creo que fui dos años a catequesis, no me acuerdo. Le conté al psicólogo que había sufrido abusos en la catequesis y también por otro lado. Le conté que fue el cura de la catequesis de Can Picafort y ya está. Era una niña, creo que tenía unos ocho años. Después de hablar con el psicólogo, no se lo conté a mi madre”, ha reconocido la joven.

“El acusado nos recibía en la catequesis. Algún día había un hombre mayor, pero muy pocas veces. Estaba ahí, no daba catequesis. Recuerdo la sala donde pasábamos lista, luego había un campo atrás. Teníamos un librito”, ha añadido.

Intentaba evadirse

“Yo intentaba evadirme de todo eso, intentaba pasarlo por alto. Cuando me sacan el tema, lo recuerdo más. Si no me evado, yo entonces no puedo vivir, no puedo vivir”, ha asegurado.

“He tenido pesadillas por este caso y por el otro, por los dos”, ha agregado la perjudicada, refiriéndose a otro episodio de abusos que padeció en su infancia presuntamente causado por un menor.

La afectada ha detallado que pasó tanto por la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (UTASI) como por la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UVASI) del Consell de Mallorca: “Estuve en la UTASI y también en la UVASI. Lo de la introducción del dedo se lo oculté a la UVASI por vergüenza. A la UTASI sí que se lo comenté; hice más sesiones con ella y al final lo acabé soltando”.

El excura encausado, que se enfrenta a una petición de condena de diez años de cárcel por parte de la fiscalía por un delito de abuso sexual con acceso carnal, ha negado tajantemente todos los cargos ante la Sala. Su abogado defensor solicita su libre absolución.

El juicio ha quedado visto para sentencia pasadas las cinco de la tarde de hoy.