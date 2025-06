Seis vuelos cancelados en el aeropuerto de Palma en la primer jornada de la huelga de easyJet

La primera jornada de la huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de easyJet se ha saldado este miércoles con seis vuelos cancelados en el aeropuerto de Palma. Son Sant Joan, donde se han concentrado una treintena de trabajadores para reivindicar la equiparación salarial con sus colegas europeos. Es el aeródromo donde mayor afectación está teniendo la protesta convocada en las cuatro bases de la aerolínea británica en España, además de la de Mallorca, en las de Barcelona, Alicante y Málaga.

Estaban llamados a secundar los paros hoy, mañana jueves y el viernes un total de 657 trabajadores, 281 en Mallorca, según informó USO, convocante de la protesta. A nivel global, en este primer día de huelga al menos ha habido 13 vuelos cancelados, a los seis en Palma de Mallorca se suman cuatro en el aeropuerto de Barcelona, y tres en Málaga. Se suman a los 28 cancelados previamente por parte de la compañía en España.

Cada día de huelga había previstos entre 27 y 28 vuelos desde Son Sant Joan operados por tripulantes de cabina basados en Palma. Finalmente, este miércoles se han cancelado los vuelos con Ginebra, Basilea, Milán, Londres, Montpelier y Manchester. En principio se anularon tres operaciones anticipadamente, de acuerdo con unos servicios mínimos calificados como "abusivos" y luego se han sumado otras tres "por la mala planificación" de la empresa, denuncia Francesco Gomirato, delegado de USO para easyJet en Baleares.

Los más bajos de Europa

Desde las once de la mañana los tripulantes de cabina han protagonizado una protesta para luchar por la igualdad salarial. "Voy a París, voy a Barcelona y no puedo ir ni a Mercadona"; "sueldo europeo, no es lo que veo", coreaban entre otras proclamas los huelguistas, reunidos en un rincón del exterior del edificio terminal en el área de llegadas del aeropuerto, junto a la dársena de autobuses de los turoperadores, una zona de poco paso para evitar la publicidad de la protesta en estos días de gran afluencia en el aeropuerto mallorquín.

La plantilla de easyJet en Mallorca denuncia "las diferencias abismales" que les separan con sus colegas en otros países europeos, cobran los sueldos más bajos en Europa. De media reclaman un alza salarial de entre el 30 y el 35 %. La última propuesta de la empresa es una subida del 19,45 % en tres años, "no llega ni a lo que cobran los TPC portugueses" critica Gomirato.

Francesco Gomirato, delegado de USO de easyJet en Baleares este miércoles en el aeropuerto de Palma. / Guillem Bosch

Los tripulantes de cabina de la compañía británica ponen de ejemplo que un trabajador en España cobra 1.172 euros, frente a los 1.517 euros en Portugal (+30 %), 1.590 euros en Italia, 1.960 euros en Reino Unido, 2.063 euros en Francia, 2.218 euros en Alemania o 3.626 euros en Suiza (+200%). Desde easyJet les replican que los TCP europeos "tienen otras contingencias y son diferentes los costes de vida", dice el delegado de USO, "pero trabajamos lo mismo", defiende.

Vivir en caravanas

Aproximadamente, el 75% de la plantilla de easyJet en España son trabajadores fijos discontinuos, trabajan nueve meses "en cuatro de las ciudades con el coste de vida más alto de España", censuran desde USO. Esta situación ha llevado a que algunos tripulantes tengan que vivir en caravanas "por no poder acceder a una vivienda digna", lamenta el sindicato.

Los huelguistas tildan los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes como "abusivos".