Las personas con discapacidad que necesiten desplazarse a un hospital acompañadas de su perro guía ya pueden hacerlo también en ambulancias. A partir de ahora, el transporte sanitario no urgente del Servei de Salut de Baleares permite que estos animales viajen en la cabina junto al paciente, gracias a la instalación de un sistema de anclaje homologado que garantiza su seguridad durante el trayecto. La medida, que ya está en marcha en todo el archipiélago, sitúa a Baleares como la tercera comunidad autónoma (después de Madrid y Cataluña) en incorporar este dispositivo, pensado para facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de los usuarios cuya autonomía facilita un perro guía.

Los perros guía para pacientes con discapacidad ya pueden subir a las ambulancias en Baleares / Bernardo Arzayus

Hasta ahora, estos animales no podían subir a la ambulancia porque no se disponía de un sistema seguro que lo permitiera. En la práctica, esto obligaba a que un familiar se encargase del perro mientras el usuario era trasladado al hospital. "Lo que conseguimos con este sistema es que la persona pueda acudir sola, sin depender de nadie, manteniendo su independencia en todo el proceso asistencial", ha explicado esta mañana la consellera de Salud, Manuela García, durante la presentación de la iniciativa en la plaza de España de Palma.

García ha subrayado que se trata de "un paso hacia la inclusión" que responde a las "necesidades reales" de los pacientes. "El perro se ancla con un cinturón de seguridad, de manera que viaja con las mismas garantías que el paciente o el profesional sanitario", ha señalado. El sistema, similar al que se utiliza para el resto de ocupantes del vehículo, ha sido instalado en todas las ambulancias no urgentes que gestiona GSAIB, la empresa pública de transporte sanitario del Govern.

Según datos del Servei de Salut, en 2025 ya se han registrado más de veinte traslados de pacientes con perros guía en ambulancias no urgentes. El año pasado fueron alrededor de cincuenta. El objetivo es facilitar este tipo de desplazamientos programados, por ejemplo para asistir a una sesión de diálisis o rehabilitación, sin que el acompañante animal suponga una limitación logística o de seguridad.

En las islas hay actualmente 15 perros guía vinculados a personas con discapacidad visual, pero el número de potenciales beneficiarios es mayor, ya que incluye todos los tipos de discapacidades. La normativa estatal reconoce el derecho de acceso con perro de asistencia a todas las personas que lo necesiten, incluyendo a quienes tienen discapacidad auditiva, movilidad reducida, trastornos del espectro autista o enfermedades como la epilepsia o la diabetes. En España hay unas 900 usuarios con perro guía que podrían recibir esta asistencia si viajan a las islas.

"Los perros guía no son mascotas, sino auxiliares de movilidad que dan seguridad y autonomía. Y no siempre contamos con alguien que pueda acompañarnos", ha recordado Alejandra Luque, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Balears. "Este paso es muy importante. Ahora nuestros afiliados podrán desplazarse al hospital con su perro como lo hacen en cualquier otro lugar", ha añadido.

Desde GSAIB se ha formado al personal del transporte sanitario no urgente en el uso de estos dispositivos y en el protocolo de actuación. Los cinturones de seguridad para perros guía ya están disponibles en todas las bases operativas de ambulancias no urgentes del archipiélago. Aunque la medida está pensada para los servicios programados, como consultas o tratamientos periódicos, de momento no se aplica a traslados de urgencia, ya que la prioridad es la atención inmediata del paciente. En esos casos, la inclusión del perro guía dependerá del estado clínico de la persona y del tipo de intervención requerida.

La consellera de Salud ha aprovechado para remarcar que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de "humanización y accesibilidad" del sistema sanitario público. Entre otras medidas, ha destacado el nuevo protocolo ginecológico para mujeres con lesión medular o programa Entén-me, que prioriza a personas con necesidades especiales en urgencias.