Familias de Palma protestan contra "los ataques a la escuela pública" del Govern

Familias de Palma han salido hoy a la calle para protestar "contra los ataques a la escuela pública" por parte del actual Govern. A ritmo de batucada, más de 200 personas, la mayoría de ellas con camisetas verdes, han ocupado esta tarde la Plaza París para criticar el cierre de centros públicos y la falta de plazas escolares. En este sentido, censuran que la red pública de enseñanza de Palma tendrá menos plazas de Secundaria el próximo curso, mientras que en la red concertada crecerán.

"El IES Politècnic cierra, progresivamente, y el próximo curso ya no habrá alumnos en primero de la ESO. Con esto, en la zona del centro de Palma hay un IES menos para el alumnado que se quiera matricular en este curso: CEIP Aina Moll, CEIP El Terreno, CEIP Gènova, CEIP ReiJaume I, CEIP Santa Catalina. El CEIP Felip Bauçà también se cierra y el alumnado se traslada al nuevo CEIP Tramuntana, por lo que ya no tendremos las más de 650 nuevas plazas previstas, sino solo 200", denuncian desde la plataforma La Pública No Es Toca a través de un manifiesto.

"Educación pública de calidad"

Asimismo, la propia plataforma recalca la necesidad de que las familias "tengan derecho a una educación pública de calidad" en sus barrios. "No podemos permitir políticas educativas que se centren en cerrar centros públicos, obligando a acudir a centros concertados familias que no lo habían elegido. Las familias tienen derecho a una educación pública de calidad en su barrio, sin tener que depender del coche, ni asumir costes añadidos, ni verse obligadas a escoger opciones no deseadas", destacan.

Ante esta situación, las familias aseguran que "todavía se está a tiempo" de rectificar por parte de Educación. "El edificio del actual Felip Bauçà se puede volver a abrir como un centro de Educación Infantil 0-6 y de Primaria, dando respuesta a la necesidad de plazas educativas de gestión pública, en lugar de ocupar la mitad del edificio con oficinas de la Conselleria, como está previsto. El IES Politècnic puede convivir con la oferta de FP con una separación administrativa, como se ha hecho en otros lugares", argumentan.

"Es hora de defender la escuela pública"

Por todo ello, la Plataforma apunta hacia la necesidad de "defender la escuela pública" a través de recursos. "La red pública se ve recortada y desmantelada de forma progresiva y silenciosa, dejando atrás los principios de equidad, calidad y justicia social que deberían garantizarse desde las instituciones. Es hora de poner los recursos donde se necesitan. Es hora de defender la escuela pública, que ayuda a tejer a una sociedad más justa e integrada", determina.