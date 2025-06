Viajeros del aeropuerto de Mallorca preocupados por los objetos de valor en los nuevos controles de seguridad

Ya ha pasado más de medio año desde que se pusieron en marcha los nuevos controles en el aeropuerto de Son Sant Joan. Según ha confirmado una portavoz de Aena, el operador aeroportuario, ya están en funcionamiento los 44 escáneres de equipaje y los 22 escáneres corporales.

Con el nuevo sistema, los pasajeros ya no tienen que sacar ni portátiles ni líquidos de sus mochilas o maletas. La tecnología de última generación también busca evitar las larguísimas colas que suelen formarse en pleno verano. Hoy por hoy, pasar el control de seguridad es mucho más rápido: según Aena, incluso en temporada alta no suele tardarse más de diez minutos.

¿Pero qué hay de la seguridad?

Que sea rápido está bien, pero, ¿pasan los pasajeros tranquilos por el control? En las redes sociales de Mallorca Zeitung se lanzó una encuesta, y en un reportaje del medio, se han acumulado las distintas respuestas.

“Me viene bien poder contar esto para desahogarme. En mi último vuelo, me tocó el único control abierto, que estaba a tope de gente. Puse mis cosas en la bandeja, todo bien colocado, y esperé delante del escáner. Justo cuando me tocaba a mí pasar, me di cuenta de que se me había olvidado quitarme el cinturón. Una empleada del aeropuerto, bastante borde, me dijo que no podía poner el cinturón en una bandeja cualquiera y que tenía que volver a ponerme a la cola. Así que mis pertenencias, con dinero y electrónica, estuvieron solas durante al menos diez minutos. Me puse de muy mal humor. Por suerte, no pasó nada”, cuenta Manuela Lemmermann.

Nicola Knüver comenta: “Cuando tienes que pasar varias bandejas y encima te revisan la mochila mientras tú estás aún esperando para pasar el escáner corporal, es imposible seguirle la pista a todo. En mi caso, me robaron el reloj. Habría que replantearse cómo funciona todo el sistema”. “A mi cuñado le robaron un Rolex. El abogado pidió las imágenes de las cámaras de seguridad. Milagrosamente, apareció una semana después. Incluso salió la historia en los medios”, escribe Oliver Boettiger.

Bibi Wich lo tiene claro: “Fue un poco como estar en una cadena de montaje, había que estar muy pendiente de todo, pero al menos en mayo todo fue rápido. Eso sí, me imagino que en verano puede ser un caos". Karen Schrot también relata su experiencia: “Hemos volado desde Palma a Alemania unas 30 veces. Este año fue la primera vez con el nuevo control, y fue decepcionante. Antes todo iba bien, pero ahora da miedo pensar si recuperarás todas tus cosas, porque entre tus bandejas se meten otras de otros pasajeros. Muy mal gestionado, estresante y nada profesional".

Claudia Scholz añade: “Ayer pasamos por el nuevo control y salimos bastante enfadados. El personal, además de poco amable, estaba visiblemente frustrado con la situación. Había unas 100 personas esperando y solo un escáner en funcionamiento. Arriba fue todo mucho más tranquilo. Veremos el año que viene…”. Volker Wittkowsky recomienda una estrategia que le ha funcionado: “Yo ya dejo pasar a otros hasta que pueda pasar por el escáner justo cuando mis cosas lo hacen también. Aunque a veces me miren mal, me da igual. No pienso dejar móvil, documentos o reloj sin vigilancia".

Jessy L. Cotelesso también da su consejo: “Volé en mayo desde Palma. El personal fue amable y servicial, pero la organización del control era un caos. Las bandejas no pasaban en orden, se colaban por donde había hueco. Difícil seguirle el rastro a tus cosas. Yo nunca dejo reloj, móvil o papeles a la vista en la bandeja: siempre los meto en el bolso o los escondo debajo. En ese descontrol, cualquiera con malas intenciones tiene la oportunidad perfecta". Mari Thu recomienda usar una app de rastreo para evitar sustos.

También hay comentarios positivos

Aunque la mayoría de opiniones son críticas, también hay quien destaca aspectos positivos. Holger Bombien, por ejemplo, afirma: “Viajo desde hace años entre cuatro y siete veces al mes y paso siempre por los controles. Desde la reforma, todo va incluso más rápido. Nunca me han robado nada, ni a mí ni a mis conocidos. Una vez me dejé unas gafas de sol y me las devolvieron 20 minutos después. También vuelo desde Colonia, Düsseldorf y Dortmund, y sinceramente, en cuanto a control de seguridad, más de uno debería aprender del aeropuerto de Mallorca".

Trablisa no comenta

En Palma, los controles de seguridad están a cargo de la empresa privada Trablisa. También hay presencia de la Guardia Civil, que actúa en casos de incidentes, como si alguien se niega a pasar el control o si se detectan objetos peligrosos. Según un portavoz del cuerpo, el área de los controles es una de las más vigiladas y seguras del aeropuerto, y los robos son casos puntuales. Aun así, él mismo recomienda un truco que aplica como pasajero: pasar por el escáner corporal justo en el momento en que tus objetos pasan por el escáner de equipaje.