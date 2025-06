IU recuerda a Vicenç Vidal que no puede abandonar Sumar sin su apoyo: "Nos representa a todos, no solo a Més"

Izquierda Unida recuerda al diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, que representa "a todas las fuerzas y no solo" a Més per Mallorca y Més per Menorca después de que el dirigente ecosoberanista anunciara su intención de abandonar el grupo parlamentario y pasar al grupo mixto, previa consulta a la militancia de Més esta misma semana.

El Coordinador Interinsular de Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), José Maria Garcia, se ha puesto en contacto con Més para solicitar una reunión de las distintas fuerzas que componen Sumar Més ante el "planteamiento unilateral" de la salida de Vidal del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados.

Ante esta situación, Esquerra Unida defiende que la decisión sobre la permanencia o no del diputado elegido "por todos los votantes" debe ser adoptada "democráticamente" por las fuerzas políticas que siguen formando parte de la coalición Sumar Més: "Esta decisión tan trascendental debe tomarse con la participación de Moviment Sumar y Esquerra Unida".

La formación considera que "ante la gran ofensiva de la derecha" en las elecciones generales de 2023 y con una perspectiva "casi segura" de obtener la mayoría en el Congreso, las distintas fuerzas de la izquierda apostaron por la unidad, lo que en Baleares se tradujo en la conformación de la candidatura Sumar Més, compuesta por varios partidos como Esquerra Unida, Moviment Sumar, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca.

"Tras el trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas implicadas en esta candidatura se logró obtener representación en el Congreso. Por tanto, todo el espacio político de la izquierda balear está representado por un único diputado, que representa a todos los votantes de Sumar Més en todas las islas. No solo a MÉS per Mallorca, ni únicamente a Mallorca", recuerdan.

Asimismo, la formación de izquierda insiste en que, a pesar de los casos de corrupción en las "más altas esferas" del PSOE, estos hechos se producen "en medio del asedio de la derecha política, económica y cultural", por lo que Sumar está en una "posición delicada".