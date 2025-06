Més reclama que se rediseñe el trazado del tren Palma-Llucmajor al no garantizar la conexión con el transporte público

Més per Mallorca y Més per Llucmajor han presentado alegaciones al proyecto del tren Palma-Llucmajor anunciado por el Govern balear, solicitando una revisión completa del trazado actual. Según denuncia la formación ecosoberanista, el paso del tren tal como está planteado provoca una fragmentación innecesaria de fincas, muchas de ellas agrícolas, afecta a unas 150 personas y no garantiza la conexión adecuada con otros medios de transporte público.

El diputado de MÉS, Ferran Rosa, ha afirmado que “celebramos el impulso de un nuevo corredor ferroviario hacia el Migjorn, pero cuestionamos el proyecto tal y como está diseñado”. Rosa advierte que el trazado genera múltiples problemas a su paso por Llucmajor: en la entrada al municipio, dentro del núcleo urbano y en la salida, lo que ocasiona un perjuicio social y medioambiental innecesario.

Punto conflictivo

El regidor de Més per Llucmajor, Oriol Gómez, ha criticado que la entrada al municipio esté prevista por la ronda de Migjorn, compartiendo espacio con vehículos, lo que supone un “punto conflictivo” y aumenta el riesgo de interrupciones en el servicio ferroviario al haber una sola vía. Además, este trazado obligaría a desviar el tráfico frente al CEIP sa Marina, dificultando la pacificación del entorno escolar.

Otro de los puntos conflictivos señalados es la salida de Llucmajor, que según MÉS ha sido modificada tras la primera fase de alegaciones, retomando una alternativa ya descartada que atraviesa transversalmente numerosas fincas agrícolas. Esto no solo perjudicaría a más de un centenar de propietarios, sino que encarecería el proyecto al requerir la construcción de dos viaductos sobre la autopista, en lugar de uno.

Para mitigar estos efectos, MÉS propone que el trazado, una vez salga de s’Arenal, se adhiera al sur de la carretera MA-6020, evitando zonas protegidas (ANEI) y reduciendo el fraccionamiento de terrenos. En cuanto al paso por el núcleo urbano, plantean circunvalar el municipio por el sur, permitiendo una futura doble vía y reduciendo el riesgo operativo. Para la salida hacia Campos, MÉS aboga por recuperar el trazado original, paralelo a la carretera, lo que además acortaría el tiempo de trayecto y evitaría sobrecostes.

Falta de conexión

Asimismo, la formación ha expresado su preocupación por la falta de intermodalidad del proyecto, al mantener como terminal la estación de Son Costa – Son Fortesa, lo que aleja la línea de las redes de autobuses TIB y EMT y obligaría a los usuarios a realizar transbordos. Además, el hecho de tener que abrir esa estación para construir una nueva línea subterránea afectaría al servicio del tren del Raiguer y Manacor.

Como alternativa, MÉS propone una salida desde la Estación Intermodal de Palma a través de un túnel que pase por Marquès de la Fontsanta, Metge Darder e Indalecio Prieto, dando cobertura a barrios como Pere Garau y Son Gotleu, al tiempo que se garantiza la intermodalidad con otros transportes.

La propuesta de modificación del trazado también ha sido respaldada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Llucmajor, lo que refuerza su legitimidad y el respaldo ciudadano, según ha recordado la formación ecosoberanista.