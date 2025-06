Juan Matas, sordo y ciego: "Mi situación es complicada, pero me encanta la vida"

No oyen, ni tampoco escuchan el más mínimo sonido, por lo que sus manos es la única herramienta que tienen para acercarse al mundo. La sordoceguera es una grave discapacidad que, según los últimos estudios, afecta a quince de cada cien mil habitantes. En España se calcula que hay alrededor de 9.000 personas que sufren esta doble dolencia y 59 de ellos están residiendo en Baleares. Son personas que no pueden valerse por si misma y necesitan una persona que les ayude. Este servicio lo presta la organización ONCE, que para recordar a estas personas que ni ven, ni tampoco oyen se les ha dedicado un cupón especial que se sorteará el próximo jueves día 26 de junio, una fecha antes del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que se celebrará el próximo viernes.

La organización ONCE ha presentado esta mañana el cupón conmemorativo para ayudar a estas personas, en un acto al que ha asistido la consellera Catalina Cirer.

En la presentación han acudido varios de las personas que ni ven, ni tampoco oyen. Uno de ellos es Juan Matas, que ha estado acompañado de su mediador, Rafael Villen, con quien paso alrededor de unas 10 horas cada semana. Juan tiene 56 años. Nació sordo y a medida que iba creciendo también fue perdiendo la vista de forma progresiva. Ahora apenas ve y no puede valerse por si mismo. A pesar de lo complicado que es su vida afirma que “está contento”. Le encanta estar al corriente de todas las noticias que se producen en Baleares y cada vez que Rafael acude a su domicilio le pide que le lea el periódico. Sobre todo está al corriente de todas las noticias que aparecen en las páginas de sucesos del diario. Juan vive con su madre y apenas puede salir de casa, aunque le encantaría hacerlo. “Por mi falta de visión me paso el día en casa. Solo salgó con Rafael, mi asistente”. Ambos acuden al bar para que Juan se encuentre con sus amigos, a la consulta médica, de excursión e incluso han ido juntos de viaje. A esta persona con esta grave discapacidad lo que le gustaría es que la gente fuera consciente de las limitaciones que sufren los sordociegos y que se interesaran por aprender el lenguaje de los signos, que es su auténtica herramienta de comunicación. “Me comunico con mis manos y aunque mi situación es complicada, me encanta la vida”, asegura.

La ONCE dedica un cupón a los sordociegos, que se sorterá el día 26 / M.Mielniezuk

Rafael Villen, el técnico que asiste a Juan, afirma que la mayoría de los sordociegos son personas muy tristes, porque se pasan el día solos, con muchas limitaciones, por lo que una de las principales labores es conseguir que levanten el ánimo. Su labor de mediador incluye muchas cosas, con el objetivo principal de ayudar a una persona, en este caso Juan, que necesita de su ayuda. “Para los sordociegos la soledad es su principal problema, porque tantas horas sin poder comunicarse con nadie les lleva a una situación de desánimo, que es complicado de superar”. Rafael pasa diez horas a la semana con esta persona a la que asiste y es consciente de lo importante que representa su presencia para Juan, ya que se convierte en su traductor a través del lengua de las manos.

Según se explicó ayer en la presentación de este cupón conmemorativo la sordoceguera se considera como una única discapacidad. Estas personas sufren un alto riesgo de aislamiento y dificulta la comunicación con el resto de personas.

Así, las barreras de comunicación, de acceso a la información y de movilidad son problemas a los que se tienen que enfrentar cada día, lo que dificulta su acceso, por ejemplo, a la educación, al empleo o a las relaciones sociales, sin olvidarse de la falta de autonomía personal que sufren. A través de la ONCE en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo para ayudar a estas personas, con la ayuda de las familias. Cada discapacitado tiene su propia historia y sus necesidades varían en función de cada persona. Se potencia, sobre todo, mejorar sus canales de comunicación a través de diferentes técnicas, como puede ser el sistema dactiológico, el lengua de signos, el sistema de ampliación de sonido o el nuevo modelo de comunicación denominado Dactyls.

El cupón conmemorativo ha sido presentado esta mañana en la sede de la ONCE en Palma / M.Mielniezuk

Los responsables de esta organización en Baleares resaltaron el trabajo tan importante y sacrificado realiza el profesional que atienda a estas personas. Solo la ciudad de Palma cuentan con asistentes, ya que ni Ibiza, ni Menorca dispone de especialistas que puedan atender a los sordociegos, porque los profesionales tienen graves dificultades para acceder a una vivienda.

Aixa Mercadal es una profesional que también actúa como mediadora. Tiene el título de mediación comunicativa, que es una formación profesional superior de dos años que se realiza en el instituto de Son Llebre. Afirma que es un trabajo duro, por lo que se necesita un gran espíritu de vocación. “Son personas con problemas muy concretos y ellos siempre se muestran muy agradecidos con el esfuerzo que hacelos para ayudarles. Sin nosotros su vida quedaría muy limitada, porque no pueden salir solos a la calle y esta situación les aleja de la sociedad”.