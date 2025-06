Indignación entre los menorquines con IB3 por no retransmtir todas las fiestas: "Con Sant Antoni y Sant Sebastià no se hubieran atrevido"

"Con Sant Antoni o Sant Sebastià no se hubieran atravido", manifiesta contrariada una vecina de Ciutadella. Y es que el sentimiento de enfado e indignación con IB3TV por los recortes en la cobertura de las fiestas, a consecuencia de la huelga, se está dejando notar entre los vecinos.

Muchos menorquines no entienden cómo IB3 deja de ofrecer en directo sus fiestas de Sant Joan pues consideran que era una manera de no masificar los puntos clave de Ciutadella durante las fiestas y que muchos menorquines pudieran seguir sus fiestas desde casa, sobre todo personas mayores o niños que por seguridad no acuden a estas aglomeraciones,

Con motivo de la huelga que los trabajadores de IB3 han convocado del 22 al 25 de julio, las tradicionales retransmisiones de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella, en Menorca, sufren este año un importante recorte con respecto a anteriores emisiones, pese a que la cadena pública lleva desde el año 2006 incluyendo las fiestas menorquinas en su programación especial.

Imagen de la pantalla instalada en el Born de Ciutadella en 2024 / Raúl Sanz

Los cuatro actos principales de las retransmisiones de las fiestas de Sant Joan, como son el Diumenge des Be, del 22 de junio; el Primer toc de fabiol, del 23; el Caragol des Born, también del día 23 por la tarde y finalmente, los Jocs des Pla del 24 de junio, se convertirán en solo dos actos, según los servicios mínimos estabelcidos por la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.

De esta forma hoy se ha retransmitido el Primer toc de fabiol, pero no el Caragol del Born. Y el martes, 24 de junio, festidad de Sant Joan, de 20.30 a 1.00 horas, se hará lo propio con los los Jocs del Pla.