La Policía sin casa custodia las inmobiliarias solo para extranjeros

El partido antiespañol Vox prefiere que los comercios se rotulen en inglés antes que en castellano, y exige que Mallorca se repueble con suecoalemanes antes que con mesetarios. Así quedó demostrado en la manifestación antiturística todo incluido del pasado domingo, de Gaza a Magaluf, donde el acontecimiento más relevante consistió en contemplar a la Policía que no puede alquilar una casa en la isla custodiando las inmobiliarias solo para extranjeros del recorrido. Aunque aceptamos la metáfora de que las Immobilien son en realidad los Bancos del dinero sumergido, el refuerzo policial ejemplifica la autodestrucción de la isla sufragada por los nativos.

El mes pasado, el Govern de Vox anunciaba a través de Marga Prohens «reservas de vivienda pública» para los policías desplazados a Mallorca. Es decir, los agentes no encuentran casa y se la facilitarán los nativos, a costa de empobrecer sus propias posibilidades de acceso a un piso. A continuación, los contribuyentes mallorquines comprueban que los refuerzos policiales tienen por objeto la preservación armada de las inmobiliarias extranjeras, rotuladas íntegramente en suecoalemaninglés y que explotan comercialmente la expulsión de los indígenas.

Es injusto y feo atribuir una presunción de culpabilidad a manifestantes pacíficos, por no hablar de coartar la libertad de expresión, un concepto ajeno a Alfonso Condecorator Rodríguez, delegado del Gobierno de Santos Cerdán en las islas. En la imagen que hoy nos ilustra, se observa a las víctimas de las Immobilien desfilando con indiferencia superlativa mientras se desperdician fuerzas policiales en la protección de los agresores. Y conste que pensábamos haber tenido la idea genial del contraste de los agentes sin techo defendiendo a los vendedores de mansiones, pero resulta que los propios convocados reprochaban esta paradoja a los agentes enviados a la pantomima por sus jefes. «¿No os dais cuenta de que son los que os quitan las casas?».

Lejos de nosotros la demagogia de preguntar si a la hora de la manifestación estaban protegidas todas las mujeres amenazadas de violencia de género, o quizás no se puede estar en todo y hay que establecer prioridades. Miles de mallorquines pasan los meses de verano atemorizados por el ruido de los vándalos, y sin protección policial, por no hablar del desastre continuo de Platja de Palma, pero sobran efectivos para apostarse ante centros de corrupción en domingo. En contra de los agoreros que se lamentan de la ausencia de diálogo institucional, el Govern de Vox y el Gobierno de Santos Cerdán se conjuran para favorecer la expulsión de los indígenas de Mallorca. Salvo que nos equivoquemos desde el principio , y que los policías cumplieran en realidad la misión de salvaguardar a los nativos del ataque de las Immobilien. Qué gran momento para contarle un chiste a Michelle Obama, de paso por Llubí:

-¿En qué consiste ser negro en Mallorca?

-En haber nacido en la isla.

Francina Armengol asegura que se siente «hipertranquila», lo cual no solo parece una expresión digna de María Antonieta en vísperas, sino que también rima con «demasiado tranquila» o «peligrosamente tranquila». Aparte de que cuesta conciliar la tranquilidad con el estado de ánimo imperante en el PSOE de Santos Cerdán, que tiene a la UCO metida hasta las entrañas. Si la presidenta del Congreso ha de corregir ante el Senado todas las mentiras que pronunció en su anterior comparecencia en la comisión de investigación, la sesión se prolongará durante unas 36 horas. Y siempre que le hablen de la inolvidable tripleta Koldo/Ábalos/Cerdán, responda que el Govern socialista compra las mascarillas fraudulentas a los mafiosos, pero el Govern de Vox perdona la devolución del dinero a los mismos mafiosos. Recuerde dónde leyó antes el titular «La UCO sigue investigando a los dirigentes del IB-Salut» (20 octubre 2024).

Ganar un solo Grand Slam tiene más mérito que una docena de títulos nobiliarios, pero no hay que frustrar la ilusión de los Reyes que se creen que son los papás. Y aunque no me he encontrado jamás a alguien que me dijera que «soy del Llevant de Mallorca», seguro que Roland Garros se inspirará en la Zarzuela para declarar que sus triunfos tenísticos también son hereditarios.

Rectificación: Recibo una queja encendida de la Asociación de Cariátides del Parlament, por la pieza sin duda magistral titulada Le Senne, ‘un pilar’ como las cariátides. En su correo electrónico destacan que «sus insidias habituales, disfrazadas de humor barato, le llevan en esta ocasión a identificar a un personaje intrascendente con ‘las cariátides que tiene enfrente en el Parlament’. Como sabe toda persona decente, y no es su caso, cualquiera de nosotras desempeñaría el cargo del presidente procesado con más sabiduría y sin necesidad de recurrir a la violencia contra las mujeres. Nos reservamos la interposición de acciones ilegales por tan desafortunado artículo».

Reflexión dominical carbonizada: «No está el horno para bolillos».