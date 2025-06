Familias de Baleares: «Disfrutar de tu hijo es la clave, no dejarle horas en un centro»

La recién aprobada ley de conciliación ha generado un debate entre las familias de Baleares. Lejos de verse como una solución unánime, la normativa se enfrenta a una diversidad de opiniones que reflejan la complejidad de la conciliación en la vida real. Este diario ha podido hablar con diferentes familias sobre una ley que busca aliviar a las madres y a los padres, pero que, para muchos de ellos, no solo «se queda corta», sino que «deja de lado» a muchos de ellos y plantea soluciones que «nada tienen que ver con la conciliación».

Susana De Honorato, madre soltera de Valentina, de seis años, critica que la norma «se limite a mantener la gratuidad de las escoletes de 0 a 3 años, algo que ya existía», y no extienda este beneficio hasta los seis años. Para ella, la conciliación no es «dejar a un niño en el centro hasta las cinco o las seis de la tarde, como un paquete». Su visión es poder pasar tiempo «de calidad» con su hija, o bien que haya actividades -señala- que le permitan «practicar deporte o dedicarse a su propio ocio, fundamental para su bienestar».

Además, subraya que esta ley no ha tenido en cuenta todos los modelos familiares. «Hay diversidad de situaciones, familias numerosas, monoparentales, con niños con discapacidades», detalla, por ello apunta que «se deberían haber hecho estudios y estadísticas previas para reflejar las necesidades reales de cada tipo de familia».

Como madre monoparental, Susana especifica que se enfrenta a una doble dificultad, la flexibilidad horaria que ofrece la ley, que -dice- «ya existe en muchas empresas y a menudo conlleva reducción de sueldo, o la obligación de recuperar horas». Añade, además, que en el caso de las familias monoparentales como la suya, «es todo a la mitad». Por otro lado, pone de relieve la precariedad de las ayudas para las escuelas de verano, que -lamenta- «salen tarde y con pocas plazas», y sin prioridad para familias vulnerables, a pesar -especifica- «de existir una ley autonómica (8/2018) que lo contempla». Para Susana, sin un reconocimiento legal a nivel estatal para las familias monoparentales, la conciliación «va a seguir siendo una odisea».

Hilda Carmona, madre de un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado 2, presenta otra perspectiva. Cuenta que por decisión familiar renunció a su vida laboral y es ella quien se dedica por completo al cuidado de su pequeño. Aunque deja claro que «por suerte» no necesita aplicar las medidas de la nueva ley de conciliación en su día a día, no ve en ella un incentivo para plantearse volver a trabajar.

«Esta norma no me anima a ello, porque con un niño con una discapacidad el día a día te absorbe», explica Hilda. Con su hijo a punto de iniciar una nueva etapa escolar tras acabar sexto de Primaria, declara que la «incertidumbre» ante los desafíos futuros que implica el trastorno de su hijo es una constante. Para Hilda, la ley no plantea «nada del otro mundo» que la impulse a considerar un cambio en su situación actual.

«Una gran idea»

Una funcionaria de la Administración Pública, que prefiere mantener su anonimato, comparte su experiencia, que revela la brecha entre la teoría de la conciliación y la práctica. Como madre monoparental y cuidadora de dos padres dependientes, su lucha por conciliar ha sido una batalla personal y legal.

«Cuando eres monoparental, que es mi caso, es más difícil todavía la conciliación, porque no tienes a otra persona con la que poder compaginar», relata. Desde 2022, trató de cambiar su turno de tarde a mañana para poder estar con su hija y atender a sus progenitores. Sus solicitudes fueron ignoradas, hasta que recurrió a la vía legal. «Si yo con una menor de cinco años y dos mayores dependientes no tengo derecho a conciliación, no sé quién tiene derecho a ello, se pregunta indignada. Finalmente, consiguió su objetivo, pero tras una larga batalla legal que asegura le ha costado una depresión.

Pese a su propia lucha, esta madre valora positivamente la apertura de colegios en vacaciones y fines de semana, de hecho lo considera «una gran idea» para muchas familias. «Me dejo un dineral en extraescolares fuera del centro», reconoce, y entiende que la necesidad de atención para los niños mientras los padres trabajan es real. «No es que los aparquemos, es que necesitamos que estén bien atendidos mientras nosotros estamos en nuestra jornada laboral», sostiene.

Por otro lado, la nueva ley encuentra también un respaldo en el ámbito educativo. Ernesto Mercadal, actual secretario del CEIP Son Ferriol-Xisca Castell y futuro director del centro, ve con buenos ojos las medidas aprobadas. Cree «necesario que los centros no tengan su espacio solo para el tiempo lectivo», y considera «muy bien que ofrezca sus instalaciones para actividades que favorezcan la conciliación». Desde su perspectiva, los colegios pueden y deben ser un recurso para las familias más allá del horario escolar tradicional.