Nace Som Mallorca, un partido político "en defensa de los intereses de los mallorquines"

El mapa político balear estará formado, a partir de hoy, por un integrante más. Esta mañana se ha celebrado la presentación oficial de Som Mallorca, el recién fundado partido político regional que buscará atender las necesidades de los mallorquines de forma transversal con un primer objetivo fijado en atajar la saturación humana que sufre la isla. El empresario Joan Lladó y la geógrafa Antònia Ensenyat ejercen como portavoces provisionales de la formación, que tras el verano celebrará su primer congreso para configurar de forma definitiva su estructura interna.

Som Mallorca nace dos años después de las elecciones autonómicas que auparon a PP y Vox hasta el Govern y que, además, derivaron la histórica desaparición de los escaños de El Pi, fuerza política regionalista, en el Parlament. La Cámara se quedó entonces sin la representación de ningún partido local. Ahora, esta nueva formación buscará ocupar este espacio en el mapa político para tratar de representar los intereses de los mallorquines frente a las políticas propuestas y ejecutadas tanto por el tándem populares-ultraconservadores como por el PSIB y Més per Mallorca, además de Podemos.

Una treintena personas -abogados, docentes, médicos, sociolingüistas, historiadores y un policía local, entre otros- forman parte de los firmantes del manifiesto fundacional de la formación, un texto que se refiere de forma crítica a problemáticas locales como la sobrepoblación, la pérdida de poder adquisitivo de los habitantes de la isla, la minorización cultural o lo que consideran "la destrucción de las organizaciones políticas mallorquinas que no eran delegaciones de los partidos estatalistas".

"Es necesario articular un nuevo proyecto político, transversal, pragmático y decisivo, que priorice la defensa de los intereses de los mallorquines, la regeneración de un sistema económico favorable, el bienestar de las personas y las familias, la protección de la propiedad privada tradicional, de las iniciativas privadas y sociales, con un respeto máximo por nuestro patrimonio, recursos y territorio, y , todo esto, en un marco político, económico y social que garantice el futuro y la prosperidad de nuestros hijos", explican en el manifiesto.

"No confiamos en PP y Vox"

Lladó, durante su discurso de presentación, ha explicado que los integrantes del partido "procedemos de formaciones que han actuado en al izquierda política y en el centro-izquierda, gente que ha estado de regidores, como republicanos, como socialistas, incluso alguna alcaldesa, pero que todos tenemos el mismo denominador común: que se cree un sujeto político decisivo".

En este sentido, el empresario señalaba que en Baleares "los partidos estatales habían estado condicionados por otras formaciones políticas que han desaparecido o se ha han convertido en grandes", por lo que uno de sus objetivos es "volver a crear un espacio político decisivo ya que somos subsidiarios de fuerzas políticas en las que su última preocupación son las islas".

Sobre el actual Govern y los partidos que lo conforman, Lladó ha querido lanzar un claro mensaje: "No confiamos en PP y Vox. Ni la izquierda ni la derecha nos han dado soluciones para seguir siendo mallorquines. No queremos ser sustituidos. Necesitamos un instrumento político que condicione la vida de los mallorquines".

En este sentido, ha cargado contra el plan de vivienda de Palma que prevé la construcción de 20.000 viviendas, asegurando que "mientras nos dicen que no vengan más migrantes construirán estas viviendas, que no harán más que aumentar la población, pensionar más los servicios y las infraestructuras y mermar los recursos naturales". "No podemos asumir más población; ni ricos que vienen a comprar vivienda ni aquellos que vienen de otros países", ha aseverado.

Por su parte, Ensenyat también ha cargado contra el actual equipo de gobierno autonómico ya ha descrito Mallorca como "un ser vivo enfermo" al que hay que poner remedio. "Puede que ahora no tengamos las soluciones, pero sabemos escuchar", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que "si hay cosas que se pueden salvar, deben salvarse" y se ha referido a la sobrepoblación de la isla aportando datos: "Recibimos 450 turistas más por habitante que Brasil".

Por último, Ensenyat ha asegurado que "tendremos que ser creativos, solidarios y comprensivos con la realidad que tenemos".