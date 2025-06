Jaume Pujol, portavoz de Menys Turisme, Més Vida: «Queremos un verano caliente contra el turismo masivo»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Es usted demasiado joven?».

No, tengo la suficiente conciencia política. Asistí a una manifestación a los doce años, y el domingo en Palma había gente de todas las edades, jubilados o gente que salía a la calle por primera vez.

Usted hubiera deseado más gente en la manifestación.

Estamos muy contentos y fue bastante masiva, muchas más de las ocho mil personas del recuento oficial para deslegitimarnos. Bajó gente durante 45 minutos, y tuvimos que leer el manifiesto dos veces.

El Govern ha concluido calculador que hubo más gente que no se manifestó.

Obviamente no movilizamos a un millón de personas, lo cual implicaría el cambio de modelo político y económico. Fue una manifestación representativa dentro de los movimientos masivos de la historia de Mallorca.

¿Hubo violencia en la manifestación?

Ninguna, es otro intento de desacreditarnos. La violencia es no tener para pagar un alquiler, desahuciar a un parado o verse obligado a vivir en una caravana.

Asaltar un autobús puede ser violencia.

Un poco de agua y cuatro gritos no es violencia, por mucho que lo diga el vicepresidente Antoni Costa. Por eso no lo reconoceremos como tal ni pediremos perdón.

Tal vez los pasajeros discrepen.

No se registró ningún ataque personal, como máximo se provocó un retraso de cinco minutos en la salida del autobús turístico, y durante ese tiempo pudo recoger a más gente. Fue un acto visual, simbólico y algo más contundente que otros.

Pero no se atreven a bloquear el aeropuerto, como se propuso en asamblea.

Porque es imposible bloquearlo, está muy protegido política y policialmente. No tenemos tradición ni capacidad, con unas repercusiones legales y represivas carísimas. Sin embargo, necesitamos acciones más contundentes como el autobús, que tienen repercusión en la prensa internacional, para impedir que Prohens pueda surfear a los manifestantes con su marketing.

¿Se le ha subido a la cabeza?

No, pero tampoco me esperaba el revuelo mediático. No he montado la manifestación ni soy su líder, aprovecho este espacio en favor de un movimiento asambleario.

¿Qué opinan sus padres?

Están muy orgullosos a la par que preocupados, porque he recibido amenazas de muerte y pintaron «Te vamos a matar» en la puerta de mi Instituto. Intento tranquilizarlos, pero saben que tenemos en contra a los poderes económicos.

¿Cuántos turistas debe recibir Balears?

No tengo datos de capacidad de carga, pero se ve como dramática una reducción que nos llevaría a años en que nuestros sueldos eran los mismos y el coste de la vida mucho más bajo. No nos beneficiamos de las cifras actuales.

¿Qué hace si un turista le pide una dirección?

No me ha pasado nunca. No soy maleducado y mi negativa no cambiaría nada, porque el turista lo buscaría en GoogleMaps.

Ni el cambio climático ni las manifestaciones disuaden a los turistas.

No se puede generalizar. Hay turistas que se dirigen a nosotros en las redes desde la superioridad moral, «sin mí no eres nada y te quedas sin dinero». Otros son más respetuosos.

¿Se les están añadiendo en las manifestaciones demasiadas causas ajenas al turismo?

Ni demasiadas ni ajenas. Si el PP firma un pacto ridículo con Vox, daremos apoyo a denunciarlo, y si hay un genocidio en Gaza, no miraremos a otro lado.

Francamente, no sé qué tiene que ver Gaza con la saturación turística.

Me parece egoísta que alguien piense que el exceso de turistas es más grave que miles de asesinados, aprovechamos la movilización para denunciarlo.

Diversificar los objetivos puede desmovilizar a gente que solo quiere manifestarse contra el turismo abusivo.

Creo que no nos ha afectado.

Otro clásico, los hoteleros contraponen los manifestantes a los trabajadores .

Los trabajadores también estaban en la manifestación, con las kellys en primera fila. Su trabajo depende del turismo, pero es precario, con sobrecarga y mal pagado. Son los más afectados, solo deberían reducirse los márgenes empresariales.

¿Cuántas manifestaciones se necesitan para darse cuenta de que no basta con manifestarse?

Ojalá atendieran nuestras reivindicaciones. Nos manifestaremos hasta que nos escuche Prohens, igual que rodeamos el Consolat con Armengol dentro, y no creo que la presidenta tenga voluntad de hacerlo.

¿Cuál es la próxima acción?

En los próximos meses seguirán pasando cosas. Visto que no escuchan, queremos un verano caliente, más que el anterior.