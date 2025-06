¿Por qué sonará este domingo N'Aloi, la campana más grande de la Catedral de Mallorca?

Solo ocasiones tan sentidas y señaladas como el Corpus Christi, además de la muerte y elección de un Papa u Obispo, justifican que suene. Esta campana, de más de 4.500 kilos de peso, está ubicada en uno de los lugares más altos de la Catedral de Mallorca: la torre del campanario. Hace años se restringió su uso debido a las fuertes vibraciones que genera, capaces de dañar la estructura del campanil. En total, seis personas son necesarias para hacerla repicar. Así es N'Aloi, la campana más grande e importante del conjunto de nueve que forman parte de La Seu.

La torre donde se ubica junto a sus ocho hermanas -de nombre Na Picarol, Na Tèrcia, Na Matines, Na Mitja, Sa Nova, N'Antònia, Na Prima y Na Bàrbara-, presenta un aspecto ligeramente ennegrecido. Las vigas de madera, visiblemente oscurecidas, se quemaron hace siglos durante un incendio provocado por el campanero, en una época en la que este oficio requería vivir todo el año en el campanario.Entonces, las campanas eran un medio fundamental de comunicación y conformaron un lenguaje propio: sus repiques avisaban de la llegada de corsarios, de la muerte de un vecino o de acontecimientos relevantes. Todo el mundo sabía interpretar los mensajes solo con escuchar su sonido.

Con todo, N'Aloi es la más grande de uno de los conjuntos de campanas medievales más completos de toda Europa occidental. Actualmente, lo conforman cuatro campanas datadas del siglo XVI, dos que fueron refundiciones de las antiguas campanas góticas y tres que llegaron a la Catedral con posterioridad. Varias de ellas funcionan con un sistema eléctrico mientras que otras todavía se hacen sonar de forma manual.

Este domingo día 22 de junio, y por tercera vez este año, N'Aloi repicará durante prácticamente una hora con motivo del Corpus Christi, celebración única y tradicional durante la que se podrá escuchar el imponente sonido de esta colosal campana.

Así será el Corpus Christi de La Seu

La ceremonia empezará a las 17:10 h con la Exposición del Santísimo, tal como marca la tradición. A las 17:15 h, tendrá lugar el Canto de las Vísperas y, a las 18:00 h, empezará la Eucaristía, que será presidida por Mons. Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca.

Al acabar la misa, sobre las 19:15 h empezará la tradicional procesión del Corpus, que recorrerá las principales calles del centro de Palma: las calles del Mirador y del Palau, las de Sant Pere Nolasc y Morei, continuando por las plazas de Santa Eulàlia y de Cort. La procesión volverá a la Catedral por la calle de Palau Reial.

El Corpus Christi es una solemnidad en que se celebra la Eucaristía, como presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por este motivo, el sacramento en el centro de la Custodia mayor es el gran protagonista de este acontecimiento.

La Custodia mayor es una pieza que habitualmente se expone al Museo Capitular y que sale en procesión por el Corpus. Fue elaborada por el orfebre de la Seu, Josep Nicolau, el 1585, con reformas posteriores de diferentes épocas. "Cada vez las hacen más grandes y el centro es lo que está más decorado, con oro y perlas. Cada vez se adorna más tanto por donaciones como por joyas que los obispos dejan para la Custodia", explica Mn. Pere Oliver, prefecto de Liturgia de la Catedral de Mallorca. El obispo Bernat Nadal, por ejemplo, donó 826 brillantes para enriquecer este elemento.

Andrés Martínez / B. Ramon

También podremos ver por las calles de Palma la cruz procesional, que encabeza la procesión y que será transportada, como es habitual, por los miembros de las Cofradías de Palma. "Antes se decoraba con flores naturales de colores y con el paso del tiempo, porque no tenian flores o no era época, empezaron a ponerle flores de cera de colores. Con el tiempo, se iban cayendo y la gente las iba cogiendo del suelo. De ahí como una especie de suerte, viene la frase 'tenir cera dek Corpus', que viene a decir que has tenido buena suerte", explica Oliver. La Lledània pesa unos 65 kilos y en la actualidad aparece ornamentada con más de 1.200 flores de cera. "Por suerte, conservamos los moldes de madera para poder hacer las flores y en algún momento restaurarlo", añade el canonge de la Catedral.

Son también de especial interés dos piezas que se utilizan en esta procesión y que fueron diseñadas por Gaudí. La primera es el conopeu, un elemento de forma cónica, con franjas de colores amarillo y rojo. La segunda es el tintinacle, también diseñado por el arquitecto catalán. Es una campana de bronce que tiene forma casi cilíndrica. "Estos dos elementos no son especialmente para el Corpus, sino que son de la Catedral por su condición de Basílica. Gaudí los hizo nuevo y es curioso porque la campana del tintinacle es tubular, un diseño que demuestra que ya pensaba en cómo serían las campanas de la Sagrada Família, que comparten la misma forma que esta", señala Oliver.

Participarán en la procesión, con el obispo y los canónigos del Cabildo de la Catedral, la Escolania dels Vermells, las cofradías de Semana Santa de Palma, los tamborers de la sala, cavallets, cossiers y el Joch de Ministrils del Consell, así como las bandas de música municipal de Palma y de la Almudaina. Cómo es tradición, están muy especialmente invitados a participar en la celebración los niños y niñas que este año han hecho la Primera Comunión.