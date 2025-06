El Govern de Prohens responde a Armengol: "También estaba hipertranquila antes de que Aldama dijera que se habían reunido"

"También dijo que estaba hipertranquila antes de que Aldama dijera que se había reunido con ella". El Govern de Marga Prohens responde a Francina Armengol después de que la socialista haya asegurado tener la conciencia tranquila y haya negado vínculos con la trama Koldo. "Si a mi me dirijiesen los mensajes de whatsapp que hemos conocido con esta aparente relación personal con Koldo, si Armengol dice que está hipertranquila, pues en fin...", expresa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Costa insiste en que el informe de la UCO "pone de manifiesto que se ha destapado toda la trama corrupta a raíz de una investigación en Baleares". Por ello, el portavoz del Govern asegura que se siguen investigando contratos que puediesen vincular a la trama corrupta con Baleares.

"Hay hasta 11 millones de euros de contratos bajo sospecha, pero esto continúa. Ahora sabemos que hay otra empresa vinculada a la trama por el informe de la UCO y esto nos lleva a revisar contratos adicionales de obras. ¿Se ha acabado la revisión? ¿No habrá más? No lo sabemos", destaca Costa. En este sentido, el también vicepresidente del Ejecutivo reitera que "cualquier contrato bajo sospecha será auditado" por parte del Govern.

Reunión con Aldama

El portavoz del Govern también se muestra muy crítico con la falta de respuestas de Armengol en relación al encuentro con Aldama en Palma. "Alguien nos dijo en su momento que no conocía a Aldama, después resulta que Aldama dice que sí estuvo en Palma y de repente al día siguiente dice que sí se reunieron. Se analizan las visitas al Consolat y no hay confirmación. ¿Dónde se reunieron? ¿Cuándo? Hay alguien que sí lo sabe y dice que está muy tranquila, perfecto. ¿Pero se reunió o no?", se cuestiona Costa.