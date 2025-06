Lucía Muñoz regresa de Egipto: "Hemos visibilizado el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza"

La regidora de Unidas Podemos y activista mallorquina Lucía Muñoz ha regresado esta misma tarde de Egipto tras participar en la Marcha Global a Gaza, una movilización internacional que reunió a cientos de activistas de distintos países con el objetivo de acercarse a la Franja y denunciar la situación humanitaria. El grupo se desplazó hasta la frontera con la intención de llegar al paso de Rafah, aunque finalmente no lograron su propósito debido a la represión ejercida por las autoridades egipcias.

En declaraciones a su regreso, Muñoz ha destacado que "ha sido una cita histórica que ha servido para reforzar las fuerzas de solidaridad con Palestina y la cooperación internacional". Aunque lamenta que no consiguieran alcanzar su objetivo de llegar hasta Rafah, subraya la importancia de la visibilidad alcanzada: "Si bien es cierto que no hemos llegado a nuestro objetivo que era marchar hasta Rafah porque ha habido mucha represión por parte de las autoridades egipcias, sí que hemos conseguido visibilizar el genocidio que está perpetrando el estado genocida de Israel y que además el bloqueo que está habiendo en la entrada de ayuda humanitaria, porque Israel está usando la entrada de ayuda humanitaria como arma de guerra", ha denunciado.

Muñoz ha querido agradecer especialmente la solidaridad recibida desde Mallorca y la cooperación encontrada en Egipto: "Quiero agradecer toda la solidaridad que hemos recibido por parte de los colectivos de solidaridad con Palestina de Mallorca, a amigos, familiares, pero también de la propia población local egipcia que también es un pueblo solidario con el pueblo palestino, aunque su gobierno de palabra es solidario como el de España, pero a la hora de la verdad no actúa en consecuencia".

La activista también anima a seguir movilizándose y ejerciendo presión social para que los gobiernos europeos rompan relaciones con Israel y cesen las transacciones de armas. "Creo que se pueden hacer muchas cosas desde aquí. Mañana mismo hay una manifestación a las siete de la tarde en la plaza España y quiero animar a todo el mundo a participar, pero también tenemos que seguir presionando a nuestros gobiernos para que cierren las relaciones con Israel, para que no haya más compraventa de armas y que nuestros puertos no sean bases militares para no ser cómplices de este genocidio", ha expresado.

Muñoz señala, además, que las administraciones públicas tienen un papel clave, por ejemplo, dejando de contratar con empresas que financian el conflicto, e insta a la ciudadanía a implicarse en campañas de boicot. "Las administraciones públicas pueden no contratar a empresas que financian el genocidio. La población también puede hacer boicot y debemos estar muy alerta con esta situación que, ahora, con los ataques de Israel a Irán y con toda la escalada, están apartando el foco de Gaza, que es ahora mismo la causa de la humanidad", ha concluido.