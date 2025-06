Bibliotecas de la UIB, "un horno" en plena ola de calor durante los exámenes

Con los exámenes finales en pleno apogeo y temperaturas que han rozado los 40 grados el pasado fin de semana, algunas bibliotecas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se han convertido en "un horno y un auténtico suplicio" para los estudiantes debido a la falta de aire acondicionado. Usuarios de las instalaciones, revelan a este diario una situación "insostenible" que afecta a cientos de universitarios y opositores que buscan un espacio adecuado en el que preparase para sus diferentes pruebas.

Relatan la precariedad de las condiciones en las bibliotecas. Según su testimonio, la biblioteca del Edificio Ramon Llull, que abre a diario, y hasta este pasado fin de semana debido a las obras, también los sábados y domingos, carece de aire acondicionado de forma habitual. "Hace un calor terrible", aseguran, aunque agradecen que al menos en ella "corre el aire" y se pueden abrir las ventanas y "ventilar".

La situación se agravó el pasado fin de semana, cuando la universidad, ante las quejas por el ruido de las obras en el edificio, decidió trasladar la apertura de los sábados y domingos a la biblioteca del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. Este cambio, que se hizo efectivo el 14 de junio, resultó ser -manifiestan los usuarios- "un calvario". "Tanto ayer como hoy [sábado 14 y domingo 15 de junio], en plena ola de calor, no hay aire acondicionado, lo que vuelve insostenible estudiar", denuncian.

Así, describen esta biblioteca como "un auténtico invernadero", sin ventilación adecuada y sin rastro de aire acondicionado. Los afectados, que acudieron tanto el sábado como el domingo, subrayan que el sistema "no funcionó en ningún momento durante el fin de semana".

Un hecho "puntual"

Al ser consultada por este diario, la Universidad reconoce la incidencia. Aseguran que el sábado recibieron el aviso de que el aire acondicionado no funcionaba correctamente en el Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos y afirman que el personal técnico se desplazó "rápidamente" para arreglarlo, y que el problema fue solucionado ese mismo día. Según la universidad, la incidencia fue "puntual", ya que el domingo el aire acondicionado "funcionaba perfectamente".

Sin embargo, esta versión contrasta con el testimonio de los usuarios, quienes insisten en que el domingo la situación no había mejorado en absoluto. "No la biblioteca del Jovellanos no he visto aire en ningún momento", afirman con rotundidad, contradiciendo la declaración oficial.

Un problema recurrente

La falta de climatización en las bibliotecas de la UIB no es un problema nuevo, especialmente en la del Edificio Ramon Llull, donde, según estos usuarios, la ausencia de aire acondicionado es la norma. Esta situación se agrava -manifiestan-por la escasez general de espacios de estudio en Palma. "No hay ningún sitio para estudiar a diario, es algo muy limitado. Pero es que el fin de semana no hay casi nada durante todo el año, salvo en estas épocas de exámenes de la universidad", explican.

Además de las altas temperaturas, los usuarios señalan otra deficiencia: "la falta de una red Wi-Fi abierta para quienes no están matriculados en la UIB pero utilizan las instalaciones", lo que limita aún más el acceso a los recursos para opositores y otros usuarios externos.