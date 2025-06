Joaquín Almunia, en Palma: "Trump y Putin se ha convertido en los principales rivales de Europa"

El exlíder socialista, Joaquín Almunia, ha pronunciado esta tarde una conferencia en Palma, para hablar de la situación de Europa y de los retos que afronta. Invitado por el Círculo de Economía y por el Movimiento Europeo de Baleares, el que fuera también comisario europeo durante un largo periodo de tiempo no quiso valorar, seguramente por la repercusión que tendrían sus palabras, la grave situación de crisis que atraviesa el gobierno socialista salpicado por los casos de corrupción.

Almunia, que fue presentado en este acto por el exdiplomático mallorquín Josep Pons, bautizó esta conferencia bajo el título “las tareas de Europa en un mundo cambiante”. El veterano político ofreció una visión pesimista de la UE, con los grandes retos, tanto sociales, como económicos, que está afrontando y por las dificultades internas que padecen muchos de los países que la integran.

Destacó que, ahora que se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Unión Europeo, la gran visión de futuro que tuvieron los políticos que iniciaron este proyecto, que se inició en un periodo complicado tras la segunda guerra mundial, en un momento de reconstrucción de muchos países. “Europa se convirtió en un proyecto de paz y de mejora económica y social”, señaló el conferenciante, que incidió en el apoyo unánime que tenía la población europea para que este proyecto lograra su objetivo. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado, según Almunia. De entrada, existen guerras muy cerca de nuestras fronteras, como la de Ucrania o los ataques a Gaza “que nos están estremeciendo”, pero con la presencia de algunos líderes europeos que no tienen tan claro el proyecto común con el que se creó la UE. “Muchos líderes están olvidando la obligación de cumplir el derecho internacional y no creen en el concepto de defensa de las libertades con el que se creó la Unión Europea”.

El que fuera ministro del Gobierno de Felipe González en su conferencia incidió en las consecuencias que representa para los intereses europeos la presencia de líderes tan especiales como Trump o Putin. “Debemos ser conscientes que están haciendo políticas que van en contra de la existencia de Europa”, señaló Almunia, que afirmó que en el caso de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, “ha pasado de ser un aliado a un rival para los europeo. Se ha convertido en un enemigo de nuestros intereses y el presidente ha convertido a Putin en su principal aliado frente a la Unión Europea. Trump y Putin son en estos momentos los principales rivales de Europa”. Explicó su convencimiento de que si las políticas que realizan estos dos líderes tienen éxito se pondrá en peligro los principios democráticos que ha marcado la política europea en los últimos años, sin olvidar que también provocará una guerra comercial.

El excomisario europeo también alertó de que existen demasiados incidentes internacionales, como por ejemplo el ataque de Israel a Irán, que provocan una gran dificultad en la estabilidad económica en Europa, que podría entrar en otra fase de crisis. Ante esta situación internacional Almunia fue muy crítico con el papel que ha representado hasta ahora el presidente de EE UU. “Trump prometió que terminaría con todas las guerras, pero no lo ha hecho. Parece que está interesado en terminar con el régimen de Irán y por eso apoya a Israel”.

A su juicio, Europa afronta estos cambios políticos internacionales con una situación de gran dificultad. Por su experiencia, apostó por continuar con una política de diálogo, con el objetivo de contar con un mayor apoyo de los ciudadanos europeos, para que actúen de una manera conjunta y que afronten juntos algunos retos como por ejemplo la energía o la revolución tecnológica. También advirtió del peligro que representa para la estabilidad europea la presencia de partidos de ultraderecha, que están dispuestos a terminar con los principios democráticos que ha establecido históricamente la Unión Europea.

El conferenciante, al igual que ya habían expresado con anterioridad otros expertos en materia internacional, advirtió de la debilidad de la industria europea frente a la de las grandes potencias mundiales, como EE UU o China. Recordó que Europa no dispone de ninguna empresa tecnológica puntera y apostó por la creación de una gran plataforma, como por ejemplo Amazon o Facebook. Consideró también necesario que Europa termine de una vez por todas el proyecto de un mercado único, a través de la libertad de circulación de bienes y personas, que ha quedado estancado y que ocasiona una pérdida de competitividad de las empresas del continente.

También cuestionó que, precisamente, los ahorros que amasan los ciudadanos europeos, en vez de invertirse en Europa, se trasladan a Estados Unidos y, por lo tanto, ayudamos a que estas empresas, sobre todo las tecnológicas, sean cada vez más potentes y dependamos cada vez más de ellas. “El ahorro debería invertirse en Europa y con este dinero crear una gran empresa a la altura de las de las grandes potencias”, señaló el expolítico.

También cuestionó que en Europa no exista ninguna política común para afrontar la inmigración, pero advirtió del grave problema demográfico que sufre el viejo continente. “Necesitamos tener más y mejor inmigración”.

Almunia fue presentado por el exdiplomático Josep Pons / Jaime Reina

Gran parte de su conferencia la dedicó al grave reto de seguridad que afronta Europa, con la necesidad de que los países aumenten su presupuesto en material de defensa. Almunia explicó que Estados Unidos está amenazando con no cumplir sus compromisos económicos con la OTAN y ello supone un grave problema para los países europeos, porque dependen de esta organización para protegerse ante cualquier ataque. “Europa no tiene en estos momentos la capacidad de crear un ejército propio”, por lo que no existe más remedio que aumentar el presupuesto de defensa a través de la OTAN.

Explicó que hay muchos países, entre ellos España, que no tienen la capacidad de invertir el dinero que les está exigiendo, sobre todo Trump, que ha propuesto que el porcentaje de defensa represente el cinco por ciento del presupuesto nacional. Y ello supone un grave problema, según Almunia, porque si no se realiza este esfuerzo presupuestario la seguridad de muchos países estará comprometida,

A pesar de los tiempos que se están viviendo y la nueva perspectiva mundial que han impuesto los nuevos mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Almunia se mostró esperanzando en que Europa reaccione para estar a la altura de los nuevos retos. “Sabemos lo que tenemos que hacer”, señaló el conferenciante, aunque reconoció sus dudas de que algunos de los políticos que presiden los países que forman la Unión Europea estén a la altura de este complicado reto.