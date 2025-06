Nervios en los institutos: Educación aún no les ha informado de la cuota de profesores para el próximo curso

A tres días de que acabe el actual periodo lectivo, los equipos directivos de los intitutos lamentan que tienen muchos aspectos de la planificación del próximo curso en los que no pueden avanzar al no tener confirmada aún la cuota de profesores de los que dispondrán el año que viene. Esta información suele salir entre la primera o la segunda semana de junio como tarde.

En los institutos hay muchos nervios ya que Educación aún no les ha facilitado esta información, imprescindible para organizar el próximo ejercicio académico. Sin saber con qué profesores exactamente podrán contar, hay muchos puntos paralizados. Sin esta información, al no saber qué profesores tendrán el próximo curso, los directores no pueden distribuir qué asignatura impartirá cada uno, y, como consecuencia, hay muchos procesos que quedan paralizados: por ejemplo, no pueden abrir la matrícula al ignorar si contarán si con suficientes profesores para cubrir todas las materias, entre otras muchos aspectos que los centros necesitarían ir cerrando ya.

La dirección general de Planificación y Gestión Educativas remitió ayer un mensaje a las 14:50 horas a los institutos argumentando que "a estas alturas" aún estaban pendientes de la aprobación de la financiación de determinados programas finalistas. Por eso, indicaba el mensaje, hasta el 18, hoy, no iban a abrir la cuota. "Os informaremos de si estas horas han podido cargarse a vuestro centro o no", añadía el texto. La cuota "permanecerá abierta hasta el día 24 de junio a las 23:30 horas", concluía.