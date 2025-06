Denuncian el mal servicio de los autocares que llevan a los niños a la Fundación Aspace: "Están poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos"

Padres y madres de alumnos del centro de educación especial de la Fundación Aspace en Palma han denunciado el "deficiente" servicio de transporte escolar que la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales tiene contratado "desde hace años" con la empresa Moventis (antes Autocares Emilio Seco), y todo tras el incidente ocurrido este lunes, cuando uno de los vehículos que viajaba con seis niños con movilidad reducida sufrió una avería en medio de la autopista.

"Era el primer día que este autobús se utilizaba después de haber tenido que ser reparado. Los niños estuvieron dos semanas yendo en un minbús en el que solo cabían siete niños, y como son ocho o nueve, las familias nos turnábamos para ir a buscarles", relatan a este diario familias afectadas por el incidente, una de ellas con una hija con parálisis cerebral y epilepsia que "llegó a sufrir cinco o seis crisis" cuando el autocar en el que viajaba este lunes se averió en plena autopista, "dejando a seis niños encerrados en un vehículo sin aire acondicionado y con un calor sofocante". Los progenitores exigen soluciones urgentes ante una situación que califican de "insostenible" y que, según dicen, pone en riesgo la vida de sus hijos e hijas.

Falta de información

El incidente, que según han explicado a este diario ocurrió alrededor de las 17.30 horas en la Vía de Cintura, a la salida del centro de Aspace en dirección Andratx, dejó al autocar parado en medio de la carretera, en una zona de tres carriles. Las familias relatan que los auxiliares del autobús les informaron de lo sucedido y les dijeron que no se acercaran a por ellos, que habían llamado a la Guardia Civil, a un mecánico y a otros transportes para reubicar a los niños.

Sin embargo, la realidad, según los progenitores, era otra. Uno de ellos decidió llamar personalmente a la Guardia Civil a las 18:03 horas, donde le informaron que no tenían constancia alguna del incidente. "No habían llamado a nadie. Solo al mecánico y a otros autobuses más pequeños por si no se arreglaba el autocar", explican indignados.

Al llegar al lugar, se encontraron a los niños "ardiendo" debido al intenso calor y la falta de aire acondicionado en el vehículo averiado. "Mi hija empezó a tener crisis y se puso a llorar", lamenta uno de los padres afectados. Desesperado, cuenta, subió al autocar para mojar a los niños con agua, ya que presentaban un "golpe de calor tremendo". Aunque la Guardia Civil llegó más tarde y el autocar fue finalmente reparado y los niños trasladados en él, las familias denuncian que la rampa para bajar a los niños no funcionó correctamente en la siguiente parada, obligando a una niña pequeña a ser bajada por las escaleras. Además, afirman que los niños iban "con más de 40 grados de cuerpo, ardiendo".

Vehículos preparados para transportar a los pequeños si no reparaban el autocar. / DM

Una problemática que "viene de años"

Las familias aseguran que este no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de deficiencias. "No es el primer caso. Hace dos semanas, este mismo autobús se averió", señalan. Además, denuncian que durante ese tiempo han estado utilizando autobuses más pequeños, con capacidad para siete niños, cuando en realidad son hasta nueve, lo que ha obligado a los progenitores a tener que turnarse para ir a buscar a sus hijos al colegio.

La situación se agrava con el estado de otros vehículosde la flota. "Tenemos otras líneas que ya me han estado diciendo que están sin aire acondicionado. El otro día tuvo que ingresar un niño con un golpe de calor", revelan, añadiendo que "esta mamá ya no lo trae más al colegio porque dice que ya por lo que queda de curso, no la lleva más". A esto se suman problemas con los anclajes de seguridad, que en ocasiones, afirman, "no sujetan a los niños correctamente".

Las familias acusan a la empresa Moventis y a la Consellería de priorizar otros servicios en detrimento del transporte de niños con necesidades especiales. "Los autocares nuevos del Katmandú y todos esos que teníamos, ahora se los dan a los hoteles para que hagan el servicio correcto para los extranjeros, y a nosotros nos están dando los peores que tienen. O sea, decadencia total", critican.

Los progenitores, con notable desesperación, critican el trato dado a sus hijos. "Son personas, y con unas necesidades especiales. Es una lucha que tenemos constante durante todo el año, y no puede ser, porque ponen en peligro sus vidas", afean.

La problemática del transporte escolar -insisten los afectados- se arrastra desde hace años, incluso cuando la compañía -sostienen- tenía otro nombre, Autocares Emilio Seco. "Desde que lleva el servicio la Conselleria y han contratado a esta empresa, va de mal en peor", sentencian.

Las familia exigen que se tomen medidas reales para garantizar un servicio "digno y seguro" para sus hijos, quienes -insisten- son alumnos con necesidades especiales y movilidad reducida.