Jaume Pujol, portavoz de 'Menys turisme, més vida': "Malvivimos del turismo, hay cansancio, rabia e indignación"

¿Cómo valora la protesta contra la masificación del domingo?

La valoración es muy positiva, tanto a nivel personal como colectivo. Salió muchísima gente a la calle, incluso más de la que esperábamos. Había incertidumbre porque ya habíamos salido en otras ocasiones este último año y sabíamos que mantener la movilización es difícil. Pero esta respuesta demuestra que el malestar sigue presente, que la sociedad mallorquina está decidida a cambiar y a hacerse oír. Estamos muy contentos.

¿Cuál cree que era la sensación general?

Lo que más se percibía era cansancio, rabia e indignación. Si comparamos con la manifestación del 20 de julio del año pasado, que también convocamos nosotros, en esta hubo más combatividad. Más pancartas, más gritos, más tensión. Fue una manifestación intensa. Creo que eso refleja la frustración acumulada durante este año, porque no se nos ha hecho caso, y mientras tanto el turismo ha seguido creciendo.

¿Es pesimista respecto al futuro? ¿Cómo ve las decisiones actuales del Govern sobre turismo y masificación?

El PP está tomando medidas, no para resolver el problema, sino para contener las protestas. Están lanzando titulares que parecen acciones, pero si analizas las propuestas políticas de fondo, son vacías. No buscan decrecer turísticamente, ni contener nada. Ponen una moratoria, pero luego sacan una bolsa de plazas turísticas. Suben impuestos como si las empresas no pudieran pagarlos, y mientras tanto abren nuevas rutas aéreas. Yo soy pesimista respecto al Govern, porque sigue defendiendo el capital turístico. Pero creo que en algún momento tendrán que escucharnos.

¿Nota que el Govern realmente no está escuchando el malestar ciudadano?

El mensaje llega, claro que llega. Ellos saben que estamos aquí y estaban muy atentos a cómo iba a desarrollarse la manifestación. Desde hace tiempo intentan dar un mensaje de "protección al turista" como si fuéramos una amenaza. No es que no escuchen, es que no quieren escuchar. El pueblo mallorquín está pidiendo cambios, y ellos responden con discursos vacíos. Defienden intereses económicos por encima del bienestar social.

¿Cómo resumiría las principales demandas?

Hay dos niveles. El primero es el cambio de modelo económico. Esto implica repensar el peso del turismo, abrir otros sectores y poner en el centro a las personas trabajadoras del turismo. Sabemos que no es fácil, que muchas familias dependen de este sector. Pero también sabemos que no vivimos del turismo, malvivimos. A nivel inmediato, hay medidas concretas que el Govern podría tomar ya: limitar los vuelos, no abrir más rutas, restablecer la moratoria eliminada, reducir cruceros, prohibir alquileres vacacionales, restringir la entrada de coches de alquiler… Son acciones concretas que sí están a su alcance.

¿Qué le diría a quien le considera demasiado joven para liderar este tipo de reivindicaciones?

Me alegra que lo menciones. ¿Qué pasa, que por ser joven no podemos implicarnos? Es nuestro futuro el que está en juego. Somos quienes no podemos emanciparnos, comprar una vivienda, o simplemente vivir dignamente en nuestra isla. Ayer en la manifestación había muchísimos jóvenes, porque lo sentimos en carne propia. Deslegitimar por la edad es absurdo. Esto no es una lucha de unos pocos, es transversal: desde jóvenes hasta personas mayores como Margalida Ramis están comprometidas. Ser joven no me hace menos válido. Es más, ser joven y dar la cara implica una gran responsabilidad. He recibido amenazas, incluso de muerte. No es fácil, pero no me voy a esconder.

¿Cree que esas amenazas vienen precisamente porque su discurso está calando?

Sí, claro. Nos critican por jóvenes, a otros por mayores, a otros por salir muchas veces. Nos atacan porque tienen miedo de que el movimiento funcione. Y lo está haciendo. Pero no le doy importancia. Si no nos deslegitiman por la edad, lo harán por otra cosa. Nosotros seguiremos.