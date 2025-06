El Govern aprovecha el caso Santos Cerdán para acorralar al PSOE y a Armengol

"Lo que le faltaba ya al PSOE era la corrupción, el cinismo y las mentiras de Francina Armengol. El PSOE es un partido decrépito, en decadencia y en caída libre". El Govern de Marga Prohens aprovecha el caso Santos Cerdán para acorralar a los socialistas de las islas y a su líder, Armengol, que podría repetir como cabeza de lista en las elecciones de 2027. Así, todos los consellers han convertido la sesión de control al Ejecutivo celebrada hoy en el Parlament en una ofensiva vinculada a la trama Koldo y su ramificación en Baleares.

El pleno ha arrancado con tensión ya que el PSOE ha pedido retirar una pregunta de Vox que hacia referencia al "número uno de la mafia", en alusión a Pedro Sánchez. "Alude a nuestro secretario general, al que sitúan, ellos, como número 1 de la mafia, y considero que este tipo de aseveraciones no son procedentes en esta Cámara. Hablar así de una persona que en ningún caso y en ningún sumario aparece señalado", ha defendido el portavoz Iago Negueruela.

"¿Han sabido quién es el número 1 de la mafia cuando se ha formulado esto?", ha respondido con ironía el representante del PP, Sebastià Sagreras. Tras dialogar con los portavoces, Le Senne ha sometido a votación la supresión de la pregunta pero finalmente la petición ha sido rechazada por PP y Vox.

Tras un arranque polémico, todos los consellers han hecho referencia al caso Santos Cerdán y a la propia Armengol una vez ha reconocido que vio a Aldama como miembro de una comitiva de Globalia. El más contundente ha sido el vicepresidente Antoni Costa, que tenía la misión de sustituir a Marga Prohens como cabeza visible del Govern. En este sentido, Costa ha acusado al PSOE de las islas de "abrir las puertas de Baleares a una presunta organización criminal".

"Ustedes nos dicen que tienen tolerancia cero contra la corrupción. ¿Cómo podemos creer que tienen tolerancia cero cuando el epicentro de la investigación de todo este escándalo es la compra de unas mascarillas fraudulentas en Baleares? Venían sin ideas, sin renovación, sin otro proyecto, y ya lo que le faltaba al PSOE era la corrupción, el cinismo y las mentiras de Armengol. El PSOE es a día de hoy un partido decrépito, en decadencia y en caída libre, lo saben perfectamente", ha argumentado Costa.

Desde Vox han calificado de "mentirosa" a Armengol y cargan duramente contra el PSOE balear. "Cada vez que oigo a los que blanquean la corrupción hablar de pactos de la vergüenza o de presidencia indigna (Le Senne), porque rasgó una fotocopia accidentalmente, me entran ganas de darles en la cabeza con los 400 y pico folios sobre su corrupción", señala Rodríguez.

"Presenten una moción de censura"

Por su parte, el PSOE ha respondido a los ataques de PP y Vox por el caso Koldo y les ha retado a "presentar una moción de censura" en el Congreso de los Diputados. "Si está tan seguro vaya a fiscalía con los contratos que dice que está investigando desde hace un año, y si es tan valiente, haga caso a la señora Cañadas y presente una moción de censura en el Congreso de los Diputados", ha respondido el portavoz Iago Negueruela a los reproches de Costa.

Negueruela ha reconocido que "el PSOE condena los comportamientos, audios y actitudes de Ábalos, Cerdán y García, porque nos repugnan y nos avergüenzan, y por eso les hemos expulsado y cesado del partido y tomado medidas al respecto, y lo decimos públicamente".

Por eso, Negueruela ha preguntado a Costa si desde el PP se aplicarán "la misma vara de medir que ellos exigen y si devolverán el dinero por la financiación ilegal de la sede del PP que está a dos metros del Parlament".

En este sentido, ha remarcado que "exigimos a los que ahora dicen lo que dicen, que asuman las responsabilidades que tuvieron, porque el PP nunca ha pedido disculpas por su financiación ilegal".

Reunión con Aldama

Respecto al encuentro entre Armengol y Aldama, que no está registrado de forma pública en el Consolat, fuentes cercanas a la presidenta del Congreso argumentan que no todas las reuniones de los presidentes del Govern se registran de manera oficial. Así, reiteran que no se trata de ninguna reunión privada con el empresario y que Aldama "fue un acompañante de Pepe Hidalgo en una de las reuniones sobre los planes de viabilidad" que mantuvo el Govern balear con la empresa turística.

Los socialistas argumentan que Aldama se vio con Armengol como miembro de una comitiva de Globalia cuando se estaba negociando la fusión de Iberia y Air Europa. En este contexto, explican que el anterior Govern mantuvo "bastantes reuniones con el Grupo Globalia tanto con Pepe Hidalgo como con María José Hidalgo". Sobre este asunto, también recalcan que "pese al interés de la empresa para llevar adelante esta fusión, el Ejecutivo balear emitió un informe negativo".