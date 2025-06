Cirer defiende a Rodrigo de Santos: "El suyo no fue un caso de corrupción, devolvió los 50.000 euros gastados de forma impropia"

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha defendido en el Parlament a Rodrigo de Santos, ex número dos del Ayuntamiento de Palma condenado por malversación y abusos sexuales. "Me gustaría que se le reconociera que su caso no fue un caso de corrupción, que devolvió los 50.000 euros gastados de forma impropia con una tarjeta de crédito institucional y que ha cumplido las penas a las que le condenaron judicialmente", asegura.

La consellera Cirer también apela al derecho a la reinserción social del ex teniente de alcalde: "Ahora que está lejos de aquí y de la actividad política, solo querría reivindicar para cualquier persona, ya que hemos hablado tanto de Derechos Humanos, el derecho a la reinserción social una vez ha cumplido una condena".

Condena

Después de que el juez condenara a De Santos a dos años de prisión por malversación, en 2015 el exconcejal de Urbanismo de Palma inició su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investigaba la construcción del Hospital de Son Espases pidiendo perdón por "los hechos cometidos", por los que cumplió condena y de los que se mostró "muy arrepentido". Asimismo, De Santos reconocía el desvío de unos 53.000 euros del Ayuntamiento de Palma al pagar con una tarjeta de crédito del consistorio en varios clubes de alterne de la ciudad.

Críticas del PSOE

El PSIB-PSOE ha emitido un duro comunicado para expresar su "rechazo" a la defensa que ha hecho la consellera de Asuntos Sociales de Rodrigo de Santos. "Los hechos ocurrieron cuando Cirer era alcaldesa de Palma. Llama especialmente la atención que durante el pleno de hoy, la consellera del PP haya pedido que se le reconozca 'que lo suyo no fue un caso de corrupción'. Una defensa que ha sido aplaudida por toda la bancada del PP", aseguran los socialistas.

El diputado Omar Lamin lamenta que la consellera "se ha dedicado a defender a un corrupto condenado por violar a menores y usar una tarjeta de la institución de la que ella era alcaldesa" y considera "vergonzoso" que la máxima responsable de defender los derechos de los menores "suba a la tribuna del Parlament a defender a un violador confeso y condenado a dos años de prisión por corrupción".

Ante los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE de Pedro Sánchez, los socialistas aseguran que existe una diferencia clara "entre la rápida y contundente reacción" del PSOE cuando se ha detectado un posible caso de corrupción a través de un informe de la UCO y "la defensa de los condenados por corrupción que hace el PP, casi 20 años después".