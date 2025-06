El PSOE de Baleares protege a Armengol tras admitir que se vio con Aldama: "No mintió, no lo recordaba"

El PSIB-PSOE sale en defensa de Francina Armengol tras admitir ahora que se vio con Víctor de Aldama como miembro de una comitiva de Globalia cuando era presidenta del Govern. Según argumentan los socialistas, la presidenta del Congreso "no mintió" en la comisión del Senado cuando negó conocer a Aldama, ya que esto es algo que "no recordaba". Así, los socialistas muestran su "confianza absoluta sin matices" en Armengol.

"Si Aldama ha acudido a algún tipo de reunión con el Govern fue acompañando a Pepe Hidalgo, fundador de Globalia. ¿Qué Armengol lo conoce? No. Van muchísimas personas acompañando a distintas personas a las sedes de los gobiernos. ¿Qué uno después de tantos años recuerda las conversaciones y todas las reuniones que ha tenido? No. Si Aldama estuvo en el Consolat sería acompañando a Pepe Hidalgo", expresa el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

En condicional

A pesar de la contundencia con la que fuentes cercanas a Armengol aseguraron que se había visto con Aldama como miembro de una comitiva de Globalia, Negueruela se ha mostrado hoy más cauto y se ha referido a este encuentro en condicional, sin asegurar que se llegara a producir.

"No mintió"

De esta forma, Negueruela asegura que Armengol "no mintió" en la propia comisión del Senado. "Tampoco le preguntaron si lo había visto alguna vez, le preguntaron si lo conoce y no lo conoce. Armengol dice claramente que no conoce a Aldama porque no lo conoce, y si le preguntan hoy dirá que no conoce y no lo recuerda", determina el portavoz socialista.

En este sentido, cabe recordar que Armengol negó conocer a Aldama en la comisión del Senado celebrada en junio de 2024 tras saltar el caso de las mascarillas. "¿Conoce usted a Víctor de Aldama?", le preguntó el representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a lo que la socialista respondió que "no". Así, el político volvió a insistir con este asunto: "No ha hablado nunca con él ni nada; o sea, no lo conoce. Nunca se lo han presentado ni lo conoce usted", le cuestionó Gordillo, a lo que Armengol volvió a responder con un "no".

Respecto a la querella abierta de Hazte Oír por un delito de falso testimonio en la comisión de investigación, Negueruela considera que "no tendrá ningun tipo de recorrido igual que otras que han llevado al Tribunal Supremo. No entrarán en los juicios políticos que se ha convertido la comisión del Senado".

Asimismo, el dirigente socialista insiste en que Aldama se vio con Armengol como miembro de una comitiva de Globalia y que en ningún caso se reunió a solas con la expresidenta del Govern.

Més y Podemos, muy críticos

Por su parte, desde Més per Mallorca y Unidas Podemos se han mostrado muy críticos con esta situación. "Nos preocupa que Aldama pudiese maniobrar dentro del Consolat e influir en cualquier decisión que pudiera tomar la presidenta del Govern o los consellers", argumenta el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia. En relación a la declaración de Armengol en el Senado, Apesteguia defiende que "si no te acuerdas contestas que no te acuerdas, no contestas que no". Así, recalca que "uno tiene la obligación de decir la verdad en una comisión de investigación".

En el caso de Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez expresa que "se coge antes a un mentiroso que a un cojo" en relación a Armengol. "Es una buena costumbre no mentir porque te acaban pillando", aseguran desde la formación morada.