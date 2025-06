Los organizadores de la manifestación responden al Govern: "Nos conducen al colapso, pero no nos detendremos"

La plataforma 'Menys turisme, més vida', organizadora de la multitudinaria manifestación del domingo en Palma contra la masificación turística, celebra la "histórica" movilización ciudadana y reitera que el objetivo está claro: denunciar un modelo turístico que expulsa a la población local, genera precariedad, destruye el territorio y "pone en jaque la vida cotidiana" de miles de personas en las islas.

Pese a la contundencia de la protesta, lamentan que el Govern haya optado, según los organizadores, por "ignorar" la voz de la ciudadanía: "Sabemos que ya han comenzado a mostrar su supuesta preocupación a través de campañas de blanqueo, simulando trabajar por la 'contención' del turismo mientras, en realidad, multiplican la actividad extractiva del territorio y de nuestros recursos. Además, mantienen su apuesta por el turismo como único motor económico, sin aceptar ni la diversificación económica ni el decrecimiento turístico".

"Pero que lo tengan claro: no nos detendremos. Seguiremos organizadas, seguiremos en la calle y seguiremos tejiendo alianzas locales e internacionales. No permitiremos ninguna medida más de crecimiento turístico, ni ningún ataque a nuestra lengua y cultura, a las personas migradas, al territorio ni a la clase trabajadora. Ante cualquier retroceso se encontrarán con un pueblo organizado. Esta lucha no termina aquí, seguimos adelante por un futuro digno, diverso, habitable y justo", advierten.

Respuesta "irresponsable"

La plataforma considera que la respuesta del Govern es "irresponsable y peligrosa" porque el gobierno autonómico no puede ignorar el "malestar creciente" de la población: "Agrava los problemas estructurales y nos conducen al colapso. Exigimos que escuchen la voz de la ciudadanía que se manifestó de forma masiva".

En su comunicado, la plataforma también apunta directamente a Partido Popular y Vox, a quienes acusan de bloquear las medidas necesarias para revertir la situación: "Denunciamos el papel del PP, sometido a las imposiciones negacionistas de Vox, incluso en iniciativas de mínimo alcance como subir la ecotasa o aplicar un impuesto a los vehículos de alquiler. Un Govern que prefiere blindar los intereses del capital turístico frente a las necesidades básicas de la ciudadanía se desacredita por sí solo ante la población y ante el mundo".

Presencia policial

La plataforma destaca que durante la manifestación "se priorizó la defensa del capital turístico" con el despliegue policial frente a inmobiliarias y negocios de restauración, lo que acabó con la identificación de al menos dos personas en las terrazas del paseo del Borne: "Damos nuestro apoyo a quienes expresaron su indignación mediante protestas pacíficas que ahora se pretenden criminalizar. No dejaremos de movilizarnos y, ante cualquier forma de represión, responderemos colectivamente, porque esto no es violencia".

Lo que Menys turisme, més vida considera violencia no tiene que ver con manifestaciones ni concentraciones espontáneas, sino con una serie de realidades que afectan cada vez más a la mayoría de la población: la dificultad para acceder a una vivienda, los salarios que no alcanzan para cubrir el coste de vida, la saturación de los servicios públicos, la falta de oportunidades para los jóvenes, la expulsión del comercio local, el deterioro de la convivencia y la presión creciente sobre el medio ambiente. Según el movimiento, todo ello conforma un entramado de "violencias estructurales profundamente ligadas a la turistificación descontrolada de las islas".