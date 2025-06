El Govern exige respuestas a Armengol sobre sus vínculos con la trama Koldo: "Solo sabemos una parte y es muy grave"

El vicepresidente y conseller de Hacienda del Govern balear, Antoni Costa, ha lanzado esta mañana una dura advertencia sobre el impacto de la trama Koldo en Baleares y apunta directamente a la líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, después de que la presidenta del Congreso admitiera la semana pasada que se reunió con Víctor de Aldama como miembro de una comitiva de Globalia, a pesar de que en junio de 2024 lo negó en la comisión de investigación del Senado.

En una entrevista en el programa Al dia de IB3, Costa advierte que "nos encontramos ante unos hechos de extrema gravedad" y lamenta la actitud del PSOE: "Ya no escuchamos a los miembros del Partido Socialista decir que esto es fango. No, no es fango, esto es una realidad. El informe de la UCO califica a este grupo como una organización criminal. Una organización criminal hecha para delinquir masivamente".

Víctor de Aldama

El vicepresidente añade que los audios del caso que se han hecho públicos son “inequívocos” y rechaza con firmeza que se trate de una invención. Asimismo, manifiesta su preocupación por el alcance real de la trama en Baleares "¿Hasta dónde llegará esta trama, el impacto de la corrupción en los presupuestos del Govern balear de la legislatura anterior? Esa es una pregunta que muchos ciudadanos se hacen, y yo también me la hago como conseller de Hacienda. Lo que sabemos hoy es sólo una parte, y es muy grave".

El conseller pone el foco en Francina Armengol, explicando que Víctor de Aldama, uno de los implicados, declaró que se reunió con ella cuando era presidenta. La revelación más preocupante, según Costa, es que miembros del PSOE próximos a la expresidenta balear confirmen que quien dice la verdad es Aldama.” “Es algo realmente sorprendente. Tenemos muchas dudas sobre la mesa, llevamos mucho tiempo reclamando respuestas, y no las tenemos. La situación es de extrema gravedad", manifiesta.

Según Costa, el Govern ya tiene la certeza de que la trama supuso un perjuicio de 3,7 millones de euros a los ciudadanos baleares, y que podrían llegar a ser más de 11 millones, actualmente bajo auditoría a través del IB-Salut.

"Ustedes saben que la trama corrupta utilizó un conjunto de empresas pantalla para organizar toda esta estructura, y en consecuencia, esas empresas ya están sometidas a auditoría. Sin embargo, podría haber más sociedades implicadas, incluso empresas constructoras. Ahora mismo creemos que esta situación puede ir mucho más lejos y podría afectar a los presupuestos autonómicos por encima de los 11 millones de euros que ya están en riesgo. Ya son cifras escandalosas —11 millones de euros—, pero podríamos ir aún más allá, y por eso estaremos muy atentos", concluye el vicepresidente del Govern.