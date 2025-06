Egipto libera a dos mallorquinas tras retenerlas para impedir que se unan a la Marcha Global a Gaza: "Quieren intimidar y sembrar el miedo, pero no lo han conseguido"

Egipto ha liberado a las dos mallorquinas, Xisca Puig y Reyes Rigo, que fueron retenidas en El Cairo mientras intentaban unirse a la Marcha Global a Gaza. Su experiencia, según ellas mismas relatan en un escrito, les llevó a conocer "no solo la represión visible, sino también la maquinaria bien engrasada del control, el miedo y la disuasión silenciosa", y todo ello en el marco de "una iniciativa internacional, legal y pacífica que busca exigir el fin del genocidio y del bloqueo sistemático al que está sometida la población palestina", enfatizan.

El pasado miércoles, este diario informaba de que la Marcha Global a Gaza tendría representación mallorquina con la presencia de un hombre y cinco mujeres activistas, entre las que se encontraban también militantes y miembros de Podemos, que partían hacia Egipto. La iniciativa buscaba denunciar la grave crisis en la Franja de Gaza y desafiar directamente el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, una situación que ha llevado -dijeron- a la población palestina "a morir de hambre, además del genocidio que ya sufre". La marcha, prevista entre el 15 y el 19 de junio, preveía congregar a más de 3.000 personas de 54 países.

Entre las participantes mallorquinas destacaban Alejandra Martínez, militante feminista de Podemos; Puig, Rigo; y Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos Baleares. En una rueda de prensa celebrada en la plaza de España, las activistas expresaron su profunda indignación ante la "dramática situación en Gaza" y lo que consideran la "indolencia y el silencio cómplice" de los gobiernos occidentales. Lucía Muñoz, portavoz del grupo, subrayó que el propósito fundamental de su participación era "aumentar la presión internacional sobre este conflicto que debe parar ya", ya que -denunció- "se está utilizando la ayuda humanitaria como arma de guerra".

El comunicado oficial de la Marcha Global a Gaza la definía como un "movimiento popular, apolítico e independiente" con los objetivos claros de "denunciar el bloqueo inhumano" y exigir "el fin inmediato del genocidio" por parte de Israel, así como el "levantamiento inmediato de las restricciones a la ayuda humanitaria en la frontera de Rafah". Una iniciativa que busca, en definitiva, -destacaron- "visibilizar la situación crítica de más de 3.000 camiones de ayuda retenidos, mientras la población de Gaza enfrenta una hambruna documentada por la ONU".

Martínez transmitió la férrea determinación de las participantes: "Vamos a sumarnos a la marcha de Gaza porque queremos romper el bloqueo criminal que hace el estado genocida de Israel". Por su parte, Puig se mostró "emocionada" y señaló que "todo el mundo está siendo cómplice" de lo que calificó como una "salvajada". Rigo comparó la situación con un "holocausto retransmitido en diferido" y enfatizó la necesidad de la acción ciudadana ante la inacción institucional.

Retenidas "por querer mostrar solidaridad"

Sin embargo, lo que encontraron las mallorquinas en El Cairo "no fue solo la represión visible", explican Puig y Rigo en el escrito remitido a este diario, también estaba presente "la maquinaria bien engrasada del control, el miedo y la disuasión silenciosa".

Puig relata su llegada a El Cairo el 11 de junio junto con otros dos mallorquines. Cuenta que nada más aterrizar, fueron separados, les quitaron el pasaporte y el teléfono, y pasaron casi 24 horas retenidos en unas instalaciones policiales con una fuerte presencia de seguridad. "Dormir en el suelo, sin saber nada del mundo exterior, sin entender las razones, sin ninguna respuesta. Solo la sensación de que mostrar solidaridad se había convertido en un delito", explican en su relato. Según explican, eran unas once personas españolas retenidas, junto con otras decenas, en su mayoría franceses, todos con un mismo objetivo -sostienen-: "Expresar una solidaridad legítima y acompañar al pueblo palestino".

Dormir en el suelo, sin saber nada del mundo exterior, sin entender las razones, sin ninguna respuesta. Solo la sensación de que mostrar solidaridad se había convertido en un delito

Disfrazadas para continuar

En su texto, las mallorquinas cuentan que Rigo llegó más tarde, y que en el aeropuerto de Barcelona, ya sabiendo lo que estaba sucediendo, optó por camuflarse con "ropa informal de turista, pintalabios y sonrisas discretas". Un gesto ingenuo pero estratégico que le permitió entrar en Egipto sin ser retenida.

La cita con la marcha era el 13 de junio, "pero los autobuses no salieron", continúa su relato. La nueva consigna era "llegar como se pudiera a Ismailía, una ciudad a dos horas de El Cairo". Sin embargo, -dicen- "los controles ya estaban activos, con reportes de retenciones, violencia y confiscación de móviles y pasaportes".

"Decidimos ir en tren. Pero en el control de acceso nos acorralaron quince policías de paisano. Nos rodearon, nos interrogaron y nos confiscaron los móviles", cuenta Rigo. Aunque dijeron ser turistas, no sirvió. Las retuvieron hasta el anochecer, justo hasta que pasó el último tren hacia Ismailía. El objetivo era claro -sostienen-: impedir su llegada, desmovilizarlas, aislarlas y frustrarlas.

Durante la espera, otro compañero, un francés de origen argelino, también fue interceptado y se unió a ellas, sin teléfono ni documentos. "Lo más duro no fue el trato físico, sino la atmósfera de control invisible, aquella sensación de que tu libertad se estrecha, se empequeñece, hasta volverse casi irrespirable", añade Reyes.

Lo más duro no fue el trato físico, sino la atmósfera de control invisible, aquella sensación de que tu libertad se estrecha, se empequeñece, hasta volverse casi irrespirable

Esperanza

A pesar de los obstáculos, Puig y Rigo afirman que seguirán en El Cairo hasta el 21 de junio, esperando poder llevar a cabo alguna acción importante "que dé visibilidad y denuncie los hechos, buscando que se desbloquee la entrada de ayuda humanitaria y que se detengan los bombardeos".

"Hoy continuamos en El Cairo" -manifiestan- , las delegaciones internacionales están dispersas, los hoteles vigilados, los movimientos restringidos. Pero la fe no se ha roto. Nosotras, como tantas otras, seguimos en pie, con más claridad que nunca de por qué vinimos: para denunciar el horror, para romper el silencio, para que Gaza no esté sola", aseguran las mallorquinas.

Las activistas son conscientes -subrayan- de que "el gobierno egipcio coopera activamente para bloquear la solidaridad, con una estrategia diseñada para intimidar, agotar y sembrar miedo". Sin embargo, afirman que no lo han conseguido. "Lo que sí han conseguido es revelarnos algo poderoso: que la solidaridad es indestructible cuando nace de la verdad", concluyen.

Su mensaje al pueblo palestino es claro: "Estamos con vosotros. No estáis solos. No os olvidamos. Y no dejaremos de caminar —aquí o donde haga falta— hasta que cese el genocidio y caigan los muros del bloqueo".