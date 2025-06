Armengol en silla de pista y Prohens en el gallinero del recital de Sabina

Jaime Martínez ha interiorizado la lucha contra los patinetes ilegales y violentos. El otro día se encontró con uno de frente y, ni corto ni perezoso, el alcalde de Palma le mostró al joven el dedo índice admonitorio, moviéndolo de derecha a izquierda para indicarle que estaba cometiendo un acto prohibido. El piloto y presunto agresor se limitó a colocar el pulgar imperial hacia arriba, en plan colega, y siguió su camino tan campante. Por tanto, el problema no tiene solución, y son los peatones quienes deberán contratar un seguro obligatorio.

El penúltimo sábado, Joaquín Sabina ofreció en Son Moix el primer concierto en que el artista permaneció sentado durante tanto tiempo como los espectadores, por no hablar del gesto casi necrológico de superponer imágenes gigantes de los tiempos en que el cantante cantaba. Lejos de nosotros la crítica a un antiguo rival, porque nuestra atención se centraba en la grada. En las sillas de césped, a bastante más de cien euros la localidad, sobresalía Francina Armengol. Estaba acompañada por el hotelero Antonio Horrach Moyá, aunque es posible que la presidenta del Congreso lo niegue algún día y jure que no lo conoce de nada. A gran distancia y altura, en el gallinero donde se amontonaba la plebe a 77 euros el duro asiento abatible de la grada del estadio, se hallaba Marga Prohens de blanco riguroso, acompañada por Javier Bonet.

Un observador apresurado de la ubicación respectiva de Armengol y Prohens concluirá que las presidentas sucesivas del Govern prefieren acompañarse de hombres con barba. Sin embargo, quienes estamos dotados de la penetración psicológica que caracteriza la contemplación desde tiempos atávicos de los personajes francamente mejorables que alcanzan el Consolat, nos atrevemos con un análisis en clave electoral. La líder del PP se moriría por ocupar la localidad junto al escenario, y la representante en este mundo del PSOE de Santos Cerdán debería sentarse con el populacho. Al intercambiarse los papeles, gana la derecha, para alivio de los pocos votantes populares que todavía no nos hemos pasado a Vox. En el próximo recuento electoral, refresque a Sabina en Son Moix, por piedad no lo llamaremos recital salvo en lo que a precios se refiere.

A propósito, el PP nacional monta la enésima kermesse contra Sánchez el pasado domingo. Asisten las presidentas autonómicas Díaz Ayuso y Prohens, de igual rango, pero solo tiene derecho a hablar una de ellas. Adivine cuál. La rendición de Balears a Madrid se escenifica en la capital, y es mucho más grave que la postración de los populares ante el partido antiespañol Vox.

Produce cierto sonrojo contemplar desde las islas adyacentes el estrépito que monta Madrid por un Santos Cerdán cualquiera, superado en capacidad recaudatoria por numerosos responsables de urbanismo locales. De hecho, la traducción al mallorquín del secretario de organización del PSOE multiplica ampliamente el volumen de las trapisondas que le atribuye la Guardia Civil. El estropicio se resume aquí en Son Espases y el Palacio de Congresos. Ambas obras bajo sospecha catapultaron por su gestión bajo el PP los desembarcos de los Governs socialistas de Antich y Armengol, en 2007 y 2015 respectivamente. A continuación, la izquierda obedeció órdenes de Madrid para inaugurar con el corazón encogido el macrohospital y la prisión de alta seguridad junto al mar, regalada además al hotelero de la presidenta del Congreso. No a Horrach Moyá, al otro.

El esplendor de Santos Cerdán reposa en dos mentiras. Primo, que inauguró una manipulación de las obras públicas vigente en la política española desde tiempos antediluvianos (véanse las denuncias del entonces ministro Josep Borrell al respecto). Secundo, que la suciedad urbanística se acaba con el defenestrado, cuando el propio Aldama acaba de aherrojar la vigencia de los procedimientos al refrescar su reunión en el Consolat. Eran los tiempos en que no podíamos volar gracias a la covid, pero con decenas de jets privados en las terminales de Ibiza y Son Sant Joan. ¿Lo sabía Armengol?

Félix Pons nunca hubiera simultaneado la presidencia del Congreso y la secretaría general del PSOE balear, que ejerció hasta su traslado a Madrid en 1985. En cambio, Armengol menosprecia ambas funciones al ejecutarlas simultáneamente, con su última etapa en la cancelación definitiva de Cati Cladera en el Consell de Mallorca. Con tal motivo, acaba de registrarse la dimisión de Maria Antònia Truyols y su sustitución por la persona adecuada para Amanda Fernández.

Reflexión dominical lacrimógena: «Plorava el fiscal i ploraven els jutges i les jutgesses. Tot déu plorava. Llavors fou quan el senyor Bisellach intervingué de manera rotunda, compassiva, i una mica de somriure a la boca:

-Us he de donar les gràcies pel plor espontani i franc amb què veniu a posar en relleu la meva innocència. Sé que plorau sense falsedat als ulls. Així mateix m’agradaria dir que no soc una monja de la caritat.» (Gabriel Janer Manila, ‘Galeria de solituds’). n