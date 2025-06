Andreu Grimalt, director de las entidades contra la pobreza de Baleares: «El PP ha cruzado líneas rojas en su pacto con Vox: ha renunciado a parte de sus valores sociales y democráticos»

¿Por qué todas las entidades que forman parte de EAPN han abandonado los Pactos por la Inclusión?

El contenido de esos pactos es completamente incompatible con el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la aprobación de los Presupuestos, un acuerdo que cruza líneas rojas que no se pueden aceptar. Asume el discurso del odio, de la criminalización. De hecho, el documento afirma lamentablemente que es un reflejo de valores compartidos, y eso nos preocupa mucho porque no solo da a entender que es un acuerdo instrumental para aprobar un presupuesto, sino que incluso han interiorizado ese discurso. Y ahí dijimos que no, que no podíamos aceptarlo. El documento vuelve a poner el foco sobre las personas vulnerables, especialmente sobre quienes están en situación administrativa irregular. Se vuelve a hablar de “inmigración ilegal”, cuando el PP se había comprometido a no usar más ese término. Y todo este discurso xenófobo y aporófobo no lo podíamos aceptar.

¿Han hablado con la conselleria de Asuntos Sociales?

Hemos hablado con la secretaria general del PP, con la consellera Cirer y con el diputado Pedro Álvarez, que está en la comisión de seguimiento del pacto. Dicen que entienden nuestra decisión, que no renuncian a reconstruir esos puentes, pero también dicen que han priorizado la aprobación del presupuesto por encima de cualquier otra consideración. Es una decisión legítima, si quieres, pero tiene consecuencias, y por coherencia y principios, nosotros no podíamos seguir.

¿Diría que el PP ha sacrificado parte de sus valores democráticos y sociales para mantenerse en el poder?

Sí, han cruzado líneas rojas. Aunque digan que no, cuando firmas un pacto, estás comprometiéndote con unos principios. Y creo que esto va más allá de una estrategia instrumental: han comprado un discurso que históricamente ha defendido Vox.

Más allá del efecto de las medidas concretas, ¿les da miedo que los pactos legitimen discursos de odio solo?

Sí, se vuelve a culpabilizar a quienes ya lo están pasando mal. Se ha comprado un discurso que debería erradicarse a nivel político, social y mediático. Y, al final, se está dando oxígeno a quienes defienden ese discurso, en este caso, Vox. Una de nuestras líneas de trabajo en EAPN, además de la vivienda, era precisamente el combate contra los discursos de odio y la aporofobia. Habíamos organizado una jornada específica sobre esto dentro de los pactos por la inclusión hace apenas un mes e íbamos a lanzar una campaña contra la aporofobia, pero la hemos tenido que parar porque no tiene sentido lanzarla desde un espacio de interlocución política que ahora está completamente deslegitimado.

El pacto endurece los requisitos para acceder a ayudas a como la renta mínima (RESOGA) o la de emancipación para menores extutelados, ¿cuánta gente podría quedar excluida?

No hay un cálculo exacto aún. La actual Ley de Prestaciones Sociales establece 12 meses de residencia para poder acceder a la Renta Social Garantizada (RESOGA), y este nuevo acuerdo exige tres años de residencia legal, esto deja fuera a miles de familias, precisamente las que peor lo están pasando, también a los menores migrantes extutelados. Sobre esto, como ha señalado la FAIAP (Federación de Atención a la Infancia y Adolescencia de Baleares), se les están retirando derechos solo por no ser nacionales.

¿Qué opciones les das a jóvenes de 18 años sin familia ni apoyos si les quitas estas ayudas, dónde les empujas?

Sí, eso preguntaría yo a los que han pactado esto: ¿Qué hacemos con estas personas a las que se les quita esta ayuda o este acompañamiento, las expulsamos a todas? No solo físicamente, sino al margen de la sociedad. Se les roba cualquier posibilidad de construir un proyecto de vida. Y en cuanto a los discursos que se promueven… Vox, por ejemplo, dice que el principal problema de vivienda es la ocupación ilegal, cuando eso es un fenómeno marginal, están tergiversando el foco, no se habla de los problemas reales, del alquiler turístico, ni de las viviendas vacías... Se pone el foco en personas en situación administrativa irregular. Incluso se están enviando circulares desde ayuntamientos a propietarios para que no empadronen a personas si no viven realmente allí, con amenazas de multas. Todo esto va en contra del derecho al empadronamiento y bloquea el acceso a otros derechos básicos.

Estas medidas afectan a menores, cuyo bienestar debería primar.

Sí, y eso se está obviando. En el caso de menores no acompañados, decir que “no se puede trabajar con estas personas porque vienen a delinquir” es gravísimo. Preocupa mucho el crecimiento de discursos machistas, xenófobos y aporófobos entre la gente joven. No se informan por la prensa ni por datos fiables, sino por redes sociales y mensajes simplistas. La mentira tiene más recorrido que la verdad, porque no requiere esfuerzo.