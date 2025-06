La jueza aplaza a finales de octubre la declaración de Matthias Kühn y sus hijos en Palma

La magistrada de Palma ha pospuesto para finales de octubre de este año la declaración en calidad de querellados del magnate inmobiliario germano Matthias Kühn, marido de la popular vedette Norma Duval, y de sus dos hijos, Nico y Marco.

También han sido citados a declarar como investigados el abogado mercantilista Jorge Sainz de Baranda, considerado por la Fiscalía y Hacienda como la mano derecha del empresario alemán, además de un administrador concursal y los presuntos testaferros y asesores de Kühn. Se trata de once personas investigadas en una compleja macrocausa económica que se inició a principios de 2024 por los supuestos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible.

En un principio, todos ellos debían comparecer en los juzgados de Vía Alemania los próximos días 8 y 9 de julio por la mañana, si bien una de las partes solicitó al juzgado de instrucción número 11 de Palma, encargado de las pesquisas, que se modificara la fecha del interrogatorio. Al final, la jueza instructora ha aplazado la toma de declaración del magnate y su círculo más cercano para los días 20 y 21 de octubre de 2025.

La esposa de Matthias Kühn, la vedette Norma Duval, no ha sido citada para comparecer en la sede judicial de Vía Alemania, ya que solo figura en la querella inicial del fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau en su condición de partícipe a título lucrativo, es decir, no tendría responsabilidad penal, pero sí responsabilidad civil por presuntamente haberse beneficiado de la actividad que llevó a cabo su marido, según la versión del ministerio público.

Abona la fianza millonaria

El famoso promotor germano ya ha pagado los 33 millones de euros de fianza de responsabilidad civil que recientemente aumentó la magistrada instructora. Una sociedad de Kühn ha abonado los más de cuatro millones de euros que quedaban pendientes.

A finales de mayo, la jueza amplió la fianza en 4,7 millones de euros, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, en base a los informes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y acordó el embargo de los bienes, propiedades, cuentas y productos bancarios del empresario alemán, sus dos hijos, un intermediario y 16 sociedades vinculadas al magnate por este importe.

Ahora, una de las empresas de Matthias Kühn ya ha hecho efectiva la caución, si bien esta ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Palma.

En septiembre de 2024, el juzgado de Palma ya embargó 28,3 millones de euros al promotor alemán, una elevada suma que procedía de la cuantiosa indemnización de 96 millones de euros que recibió por parte del Govern balear por la desclasificación de los terrenos de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

Hace varias semanas, la magistrada, además de actualizar la fianza de responsabilidad civil incrementándola en 4,7 millones de euros, también decidió ampliar la investigación a otra sociedad del famoso empresario, Achim Andratx Las Brisas SL, que arrastra una deuda de más de tres millones con el fisco, como había solicitado el fiscal y la Abogacía del Estado, esta última en representación de la AEAT.

Kühn recurre ante la Audiencia

La defensa de Matthias Kühn ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial el auto judicial que amplía la fianza e investiga a Achim Andratx Las Brisas SL al alegar que los hechos son atípicos y no puede haber alzamiento de bienes y al plantear indefensión porque no se le dio traslado de la solicitud de la acusación particular, que ejerce Hacienda, ni tampoco de la Fiscalía, y no ha tenido acceso a dos expedientes administrativos del fisco.

El promotor inmobiliario, a través de su abogado, alude a una “intolerable situación de indefensión y desigualdad de armas”, ya que no se le dio la posibilidad de hacer alegaciones en los procedimientos administrativos que condujeron a las liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades de Achim Andratx Las Brisas SL.

“Esta situación de indefensión en el procedimiento administrativo se ha trasladado ahora al procedimiento judicial”, se queja el querellado, que lamenta que la magistrada haya asumido íntegramente la tesis del fiscal y de Hacienda.

El recurrente insiste en que nunca se ha ocultado la vinculación de Achim Andratx Las Brisas SL al Grupo Kühn, como ya lo había manifestado en alegaciones anteriores.

Por ello, solicita a la Audiencia de Palma que deje sin efecto el auto y no se amplíe la investigación a esta última sociedad ni se incremente la fianza. De forma alternativa, pide a la Sala que anule la resolución recurrida y retrotraiga las actuaciones para que las defensas puedan formulas sus alegaciones.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares y Hacienda llevan meses acorralando al magnate inmobiliario alemán y a su entorno. Matthias Kühn está siendo investigado desde hace más de un año por presuntamente crear un entramado empresarial con una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar su patrimonio y así burlar una deuda con el fisco que asciende a más de 24 millones de euros.