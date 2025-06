Amanda Fernández: "Ni Ábalos, ni Koldo, ni Santos Cerdán pueden ensuciar el trabajo de cada socialista"

La secretaria general del PSIB-PSOE en Mallorca, Amanda Fernández, ha dejado claro su postura ante los últimos acontecimientos en el partido socialista. "Ni Ábalos, ni Koldo, ni Santos Cerdán pueden ensuciar el trabajo de cada socialista. Ellos no son el PSOE". Fernández ha participado en un acto de las Juventudes Socialistas de Baleares donde, tras seis años en el cargo, Ares Fernández ha dado el relevo a Ana Muela.

Al acto asistieron además de Fernández, el secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Santa Eugenia y alcalde del municipio, Pep Lluís Urraca.

Precisamente, la secretaria general de los y las Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, ha defendido que “en un día como hoy, en el que estamos tristes y decepcionados, debo expresar que me siento orgullosa de ser socialista, y quiero agradecer a los y las socialistas que están en cada uno de los pueblos, a militantes y simpatizantes, con la gente, porque somos servidores públicos y porque la política sirve para transformar la vida”.

Las palabras de Fernández sobre los nuevos audios

Por eso, Fernández ha querido dejar claro que "ni Ábalos, ni Koldo ni Santos Cerdán pueden ensuciar ni empañar el trabajo que hace cada socialista desde su sitio, ellos no son el PSOE, nosotros sí que somos el Partido Socialista Obrero Español". En este sentido, ha reivindicado que "nosotros tenemos tolerancia cero ante la corrupción, mientras que los hay que todavía buscan quién es M.Rajoy y los hay que todavía mantienen al presidente del Parlament en el cargo con juicio abierto por un delito de odio".

Además, la secretaria general insular ha criticado que el Gobierno de Marga Prohens "va en contra de los jóvenes, porque les está robando la ilusión de tener un proyecto de vida en las Islas Baleares".

Ares Fernández durante el acto de las Juventudes Socialistas / .

Por su parte, un emocionado Ares Fernández ha hecho su última intervención como secretario general de las Juventudes Socialistas de las Islas Baleares, expresando que “vivimos días complicados, pero pide que no agachen la cabeza, que no se hagan pequeños, que no se callen, que recuerden que esta es una casa donde la inmensa mayoría de las personas que la formamos somos Afiliamos al partido no por nuestros intereses personales, sino por el interés general”.

Fernández ha insistido en que "siempre hemos sabido levantarnos, resistir y liderar, llevamos 145 años haciéndolo y lo volveremos a hacer", a lo que ha añadido que "el PSOE lo fundaron trabajadores, no herederos de la dictadura, nunca hemos tenido que renunciar a nuestros valores y siglas y no empezaremos a hacerlo ahora".

Haciendo balance de su gestión, el secretario general saliente ha asegurado que "hemos llevado la voz de una generación, la juventud, donde se toman las decisiones; una generación que no tiene miedo a decir las cosas por su nombre, representando un partido de izquierdas, valiente, comprometido y ambicioso".

Durante el acto de inauguración del Congreso también ha intervenido el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino, quien no ha olvidado que pese a la situación política actual, “el trabajo no nos lo quita nadie, y seguimos trabajando para que las prácticas laborales sean remuneradas".