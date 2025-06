Víctor de Aldama asegura que se reunió en Palma con Armengol y "no era para hablar de mascarillas"

Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en la trama Koldo por llevarse presuntas mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia, asegura que se reunió en Palma con Francina Armengol y "no era para hablar de mascarillas". Según explicó ayer el empresario en el programa Horizonte de Cuatro, Aldama mantuvo un encuentro con Armengol cuando esta era la presidenta del Govern aunque evita explicar el motivo ya que se lo reserva para sede judicial.

"Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma de Mallorca con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma de Mallorca cuando era presidenta de Baleares", expresó ayer Aldama.

"No era para hablar de mascarillas"

Cuestionado respecto a si el encuentro que mantuvo con Armengol fue para hablar del caso mascarillas, Aldama respondió con un rotundo "no". Cabe recordar que la presunta trama de corrupción conocida como ‘caso Mascarillas’ salpicó directamente a Baleares, ya que el Ejecutivo de Armengol llevó a cabo la compra de cubrebocas fraudulentos vinculados a la trama por valor de 3,7 millones de euros.

Armengol niega que conociera a Aldama

Por su parte, Francina Armengol siempre ha negado que conociera a Víctor de Aldama. En este sentido, la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE siempre ha negado haber mantenido conversación alguna con el empresario.