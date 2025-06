Donar sangre o cómo salvar tres vidas en veinte minutos: "Le tenía pánico a las agujas, pero es algo necesario"

La Plaça d’Espanya de Palma ha sido hoy el escenario principal de la jornada organizada por el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, una iniciativa que se celebra cada 14 de junio desde 2005 para agradecer la solidaridad de quienes donan sangre y concienciar sobre su importancia.

La jornada, de carácter lúdico y familiar, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y la colaboración de diversas empresas locales. Además de la posibilidad de donar sangre, los asistentes han podido disfrutar de actividades para todas las edades, música y degustaciones ofrecidas por productores y marcas de las islas como Begudes Puig, Es Forn des Pla de Na Tesa o el barista Borja Salas.

Rosa Maria Tarragó, gerente de la Fundació Banc de Sang i Teixits, ha destacado la importancia de esta fecha como una forma de “dar las gracias a la gente que es consciente de que su sangre es un recurso único y vital para ayudar a muchas otras personas”. Tarragó ha recordado que solo el 3% de la población que podría donar sangre lo hace actualmente, y ha insistido en que el proceso es sencillo y seguro: “Tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y pasar una pequeña entrevista médica. Si todo está bien, donas sangre en apenas diez minutos”.

Una de las donantes presentes en el evento ha sido Maria Puebla González, vecina de Palma y donante habitual del grupo 0 negativo, uno de los más valorados por su compatibilidad universal en transfusiones de emergencia. “Empecé a donar en Son Dureta, un día que lo pidieron por megafonía mientras estaba esperando, y me animé”, ha contado. Aunque por problemas de salud estuvo un tiempo sin donar, hoy ha decidido volver: “He dicho: pues hoy toca donar”.

Puebla también ha querido lanzar un mensaje a quienes sienten aprensión por las agujas, una barrera habitual entre quienes nunca han donado. “Le tengo pánico a las inyecciones y me costaba muchísimo ir a sacarme sangre”, ha confesado. Sin embargo, asegura que la experiencia ha sido mucho más llevadera de lo que imaginaba: “Me lo tomo como que no me he enterado. Animo a todo el mundo, sobre todo a los padres, a concienciar a sus hijos. Es un momentito y puede salvar muchas vidas”. También Rosa Maria Tarragó ha reconocido que ella misma es aprensiva, pero aun así dona sangre con regularidad: “No es para tanto. Después tienes la sensación de haber contribuido a algo grande y a mejorar la calidad de vida de la gente”.

Maria asegura que, pese a su miedo a las agujas, la experiencia es positiva: “Te tratan de maravilla, sales agustísimo, y luego te dan un poco de comida. Siempre digo que valgo lo que valgo en oro, porque la enfermera me dice que lo mío son 24 quilates, no 18”. Sus hijos, también donantes y del mismo grupo sanguíneo, siguen su ejemplo.

Tarragó ha insistido en que “cada vez que haces una donación, salvas tres vidas”, y ha animado especialmente a quienes nunca han donado a hacerlo por primera vez. Además, ha recordado que las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres hasta cuatro. “Cuando las necesidades son diarias, lo que necesitamos son muchos donantes”, ha subrayado.

El Banc de Sang i Teixits dispone de un punto fijo en el carrer Rosselló de Palma y de unidades móviles que se desplazan semanalmente por toda la comunidad. La información sobre ubicaciones y horarios puede consultarse en la web donasang.org.