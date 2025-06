Concentración de 'batas blancas' en Palma: "Somos médicos, no esclavos"

Cerca de medio millar de médicos vestidos con batas blancas y equipados con silbatos, pancartas y altavoces se han concentrado este viernes al mediodía frente a la Delegación de Gobierno en Palma, en el marco de la huelga médica convocada a nivel nacional. Con consignas como 'Somos médicos, no esclavos', 'No hay vocación, hay explotación', o 'Mónica, dimite, el colectivo no te admite', los facultativos han mostrado su rechazo al borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

La protesta, convocada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), se enmarca en una jornada de huelga general sin precedentes por lo menos en la sanidad balear. "Es una huelga histórica. Nunca se había producido un paro médico de estas características en toda España", ha asegurado el presidente del sindicato, Miguel Lázaro, durante la concentración. Según las cifras del sindicato, el seguimiento en Baleares ha sido "masivo": entre un 85% y un 90% en hospitales, y en torno al 65%-70% en Atención Primaria.

Críticas a la ministra de Sanidad

La protesta se ha centrado en denunciar las condiciones laborales que recoge el borrador del estatuto, que según los manifestantes, no mejora los derechos de los facultativos ni responde a la actual crisis de recursos humanos que atraviesa el sistema sanitario. "El estatuto marco actual lleva 23 años bloqueado. Y lo que se nos ofrece ahora no soluciona nada", ha advertido Lázaro. "Europa ya ha pedido al Gobierno que lo reformule, y el documento ni siquiera cumple los requisitos europeos. Pero más allá del cumplimiento legal, lo que pedimos es un estatuto marco digno, que nos permita fidelizar y captar médicos, evitar el exilio profesional y sostener un sistema que se está desmoronando", ha expresado.

El sindicato no ha escatimado en críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, también médica de profesión, por su "falta de negociación": "Llevamos meses acudiendo de buena fe a las reuniones de negociación, pero el Ministerio insiste en mantener el desprecio al colectivo".

Así ha sido la concentración de médicos en Mallorca / B. Ramon

Peticiones

Entre las principales reclamaciones de los facultativos se encuentran el reconocimiento de la singularidad del colectivo, la jornada de 35 horas, el cómputo de las guardias como horas extraordinarias, mejoras retributivas y una clasificación profesional acorde con la responsabilidad del trabajo médico. "Queremos jubilarnos dignamente, que las guardias cuenten para ello, y dejar de ser los esclavos del siglo XXI. Esto no es una huelga por egoísmo, es por autoestima, por dignidad, por nuestros pacientes y por el futuro de la sanidad pública", ha subrayado Lázaro. Lamentan, además, que el estatuto refleje un "régimen de incompatibilidad" que les "impide decidir libremente" dónde quieren ejercer su actividad.

Desde Simebal han destacado también el respaldo mayoritario de los Médicos Internos Residentes (MIR), cuya participación ha alcanzado el 90%, según el sindicato. "Han entendido que se juegan su futuro. Lo que pase con este estatuto afectará a toda una generación de facultativos", ha remarcado Lázaro.

También ha hablado el decano del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, que ha expresado el "total apoyo" del Comib a la movilización. "Desde que se filtró el borrador, hemos seguido de cerca todo el proceso de la negociación. No podemos quedarnos callados ante un ataque, no solo al colectivo médico, sino a la dignidad del sistema sanitario público", ha manifestado. Recasens ha recordado que, al igual que en la pandemia, los médicos han vuelto a estar en primera línea, esta vez "para defender unas condiciones laborales que garanticen la calidad asistencial".

El acto ha transcurrido sin incidentes y con un ambiente reivindicativo, marcado por el sonido de los silbatos y las frases que coreaban centenares de médicos frente a la Delegación, como 'hora de guardia, hora extraordinaria' u 'hora trabajada, hora cotizada', que han sido algunos de los lemas más repetidos.

La jornada de huelga ha obligado a reorganizar la actividad en hospitales y centros de salud, donde solo se han mantenido los servicios mínimos pactados, entre ellos el personal de guardia, la atención en urgencias, algunas cirugías oncológicas, diálisis y dos médicos por centro de salud. Desde el sindicato reconocen que el impacto en la atención sanitaria ha sido "inevitable", pero necesario para visibilizar un conflicto que, aseguran, no ha hecho más que empezar: "Este ha sido solo un primer paso. Si no hay respuesta, vendrán más movilizaciones", ha concluido Lázaro.