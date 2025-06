Un coche de alquiler irrumpe en una zona ACIRE del centro histórico de Palma

Un coche de alquiler ha sido visto este viernes circulando por la calle Sant Pere Nolasc, una vía del centro histórico de Palma donde el tráfico está restringido a residentes y vehículos autorizados. El turismo, claramente identificado con la pegatina de una conocida empresa de rent a car, ha sorprendido a los viandantes que paseaban por la zona del Jardí del Bisbe, justo detrás de la Catedral, una de las áreas más protegidas por la normativa de acceso restringido.

La circulación en este punto está regulada como zona ACIRE (Área de Circulación Restringida), tal como establece la ordenanza municipal en sus artículos 24 a 27. Solo pueden acceder vehículos con tarjeta de autorización o aquellos exentos por motivos especiales: servicios sanitarios, bomberos, motocicletas o personas con movilidad reducida, entre otros.

Viejos errores que se repiten

Este incidente recuerda a otros casos similares ocurridos en Mallorca en años anteriores, como el del turista alemán Klaus Ostermann, que en 2023 recibió cinco multas por acceder a la playa de Casetes des Capellans, también declarada ACIRE, durante varios días consecutivos. Al no ver ninguna notificación en su vehículo, asumió que podía seguir accediendo sin problema. Semanas más tarde, su empresa de alquiler le notificó sanciones por valor de 400 euros, más 200 en tasas administrativas.

La experiencia de Ostermann no fue un caso aislado: solo en ese verano, el municipio de Muro tramitó unas 29.000 sanciones por infracciones relacionadas con zonas ACIRE. Un gran número de ellas involucraban a coches de alquiler, cuyos conductores, en muchos casos, no estaban informados de las restricciones vigentes o simplemente no interpretaban correctamente la señalización.

Un reto recurrente: el turismo y las zonas restringidas

Palma cuenta actualmente con 12 zonas ACIRE repartidas por su casco histórico y barrios colindantes. La normativa tiene como objetivo proteger el patrimonio, reducir el tráfico y mejorar la calidad de vida de los residentes, pero su aplicación se encuentra con dificultades cuando el desconocimiento o la falta de claridad informativa pone en jaque su cumplimiento.