La otra cara de la Selectividad: "Saqué un 13,1 y no he podido entrar en Medicina"

Pasado el mal trago de los exámenes, los alumnos que participaron en la Selectividad celebrada hace una semana en Baleares afrontaron el lunes uno de los momentos más tensos de su trayectoria académica: la UIB publicaba las notas de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y su porvenir académico estaba por desvelarse. Las carreras con menores notas de corte como las de estudios de Humanidades, Ciencias Sociales e incluso algunas ingenierías, invitaban a la calma. Otras, como la de Medicina, convertían el momento de conocer las calificaciones en un 'todo o nada'.

Este último fue el caso de Inés Del Campo, una estudiante mallorquina que se volvió viral en Tik Tok tras grabar su reacción y la de sus padres a las notas de Selectividad. En el vídeo, Inés se derrumba tras conocer las dos primeras calificaciones -un 9 en Inglés y un 10 en historia de España-. Su deseo, "desde 1º de la ESO", señala, siempre había sido entrar en Medicina. Madrid le gusta y cursar la carrera en la Universidad Complutense era su primera opción. Le pedían un 13,300. En caso de no entrar, también valoraba probar suerte en la Universidad Autónoma de Madrid. El desenlace, por desgracia, no fue el esperado: Inés sacó un 13,140 en las pruebas de acceso, quedándose a tan solo 0,160 décimas de poder entrar en la carrera.

Ser autoexigente

Inés se considera una estudiante muy autoexigente, "ya desde muy pequeña me metía mucha presión" explica la joven, pero a lo largo de bachiller se mentalizó para afrontar los exámenes con el menor nerviosismo posible. "En primero lo pasé mu mal, en segundo ya fui mejorando. Podía decir que a nivel académico estos años me ha ido muy bien, pero a nivel social y emocional fatal. Lo llevé mejor de lo que lo podría haber llevado pero llorando cada día", desgrana.

Su perfeccionismo académico le llevó a plantearse el presentarse a las recuperaciones de julio, una apuesta muy arriesgada puesto que, de querer repetir alguna asignatura troncal, debería volver a hacer todos los exámenes del mismo bloque. "Pensaba en ir a julio porque creía que las que me habían bajado eran Biología y Química, las específicas, pero cuando vi que era catalán pues ya me lo planteé dos veces porque era arriesgarse a bajar nota de otros cuatro exámenes", explica Inés. Finalmente, se decantó por no participar en las recuperaciones para subir nota: "Mejor me quedo como estoy", reflexionó al final.

Sin embargo, esta brillante estudiante también considera que el carácter más competencial de las pruebas de este año ha jugado en su contra. Considera que "no ha sido tanto estudiar y soltarlo todo en el examen", sino más bien "algo mucho más difícil", aunque no ha notado tanta diferencia respecto al anterior formato, "porque en mi colegio nos prepararon muy bien", cuenta.

La joven también reflexiona sobre el sistema educativo y pone su caso como ejemplo de la presión y el estrés al que son sometidos los alumnos a causa de la Selectividad: "Entiendo que se tenga que hacer algún tipo de prueba para entrar a la universidad, no sabría decirte una alternativa pero así como está hecho no está bien". Describe escenas desoladoras y asegura que "no había día que no hubiese gente llorando por los pasillos". Señala, además, "que todos podemos tener un mal día, o ponernos enfermos, y jugársela todo a unos exámenes no es justo".

¿Y ahora qué?

Inéses autoexigente, pero también es planificadora. A sabiendas de la tensión a la que se sometería antes, durante y después de la Selectividad, decidió hace tiempo que una vez acabadas las pruebas de acceso se tomaría un año sabático en Australia. Hubiese entrado o no, la decisión ya estaba tomada. "Si me metía este año en Medicina no habría aguantado", reconoce.

Por 'suerte' para ella, se ha formado una coyuntura que le permitirá probar de nuevo el año que viene. "Mantendré mi nota y como creo que el curso que viene bajarán las notas de corte porque el sistema competencial hará que desciendan, probaré suerte", sentencia.